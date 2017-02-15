«Зеленые» энергетические планы Мексики: за три года — $6,6 млрд инвестиций

Мехико, , 14:25 — REGNUM Мексика планирует увеличить долю «зеленой» энергетики в общем энергобалансе страны. Так, до 2019 года сразу 34 компании инвестируют в развитие возобновляемых источников $6,6 млрд. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил министр энергетики латиноамериканской страны Педро Хоакин Колдуэлл на церемонии вручения контрактов победителям второго раунда аукционов в электроэнергетике.

Все эти средства пойдут на строительство 52 новых станций по производству «чистой энергии». Глава Минэнерго Мексики отметил, что за последние 18 лет страна стала получать на 170% больше ветряной и солнечной энергии. В то же время власти не собираются останавливаться на достигнутом: за счет строительства новых станций на рынок будет выведено еще пять тысяч мегаватт энергии от возобновляемых источников энергии (ВИЭ), подчеркнул Колдуэлл.

Международное энергетическое агентство (IEA) опубликовало по итогам 2015 года доклад о развитии «чистой» энергетики в мире. Согласно данным агентства, среди нововведенных источников энергии мощность ВИЭ впервые превзошла объем традиционных ископаемых и составила более 50%. Причем центр развития «зеленой» энергетики переместился из Европейского союза в развивающиеся страны — Мексику и Индию. По прогнозу IEA, к 2021 году производство энергии от нетрадиционных источников увеличится вдвое, то есть на 15 ГВт.

Дело в том, что в 2013 году в этой латиноамериканской стране начали проводить широкомасштабную реформу в энергетическом секторе. Как предполагает IEA, благодаря этому Мексика увеличит долю энергии от ВИЭ и замедлит рост эмиссии углекислого газа. Сейчас «энергетический сектор страны переживает глубокие изменения» благодаря реформам правительства, говорится в докладе. Например, реформа энергетики и внедрение системы аукционов привели к тому, что солнечная и ветровая энергия предлагаются по одной из самых низких цен.

Кроме того, за счет этой реформы местная госкомпания Petróleos Mexicanos (PEMEX) потеряла свою монополистскую власть в сфере добычи нефти и газа. Другая компания — Comisión Federal de Electricidad (CFE) — тоже потеряла господство над сектором электроэнергии. В результате чего он стал открыт для новых игроков, инвестиции и технологий. По словам исполнительного директора IEA Фатих Бирол, это не реформа, а «революция беспрецедентного масштаба», потому как изменениям подвергся каждой сектор энергетической промышленности страны. При этом он указал на то, что без трудностей не обходится. Как заявил Педро Хоакин Колдвелл, доклад мотивирует власти продолжать начатые реформы и удваивать усилия.

Также согласно прогнозу, к 2040 году потребление электроэнергии в Мексике возрастет, и чтобы покрыть их стране потребуется $10 млрд инвестиций. По данным Bloomberg New Energy Finance, в Мексике ветряные станции строят в основном китайские компании.

В 2013 году Лукас Гоирет в аргентинском издании Infobae отмечал, что энергетическая реформа в Мексике проводится впервые с 1938 года, когда была национализирована нефтедобывающая отрасль. Эта реформа — попытка привлечь иностранный капитал с целью увеличения добычи нефти. Так как с 2004 года нефтепроизводство сократилась на 24%, в отрасли наблюдается полный застой и сейчас.

Лидером в сфере возобновляемых источников энергии в Мексике является компания Enel Green Power (EGP). В апреле 2016 гола она получила право на подписание 15-летнего контракта на поставку электроэнергии и 20-летнего зеленого сертификата по трем проектам солнечной генерации общей установленной мощностью 1 ГВт. Компания выиграла тендер, которые проводился впервые в Мексике после введения энергетических реформ. Общая установленная мощность EGP в стране сегодня достигает 500 МВт, из которых 446 МВт приходится на ветропарки, а 53 МВт — на гидроэнергетику. Помимо этого, на стадии строительства находятся два ветропарка — Palo Alto в штате Ялиско установленной мощностью 129 МВт и Vientos в штате Сакатекас установленной мощностью 100 МВт.

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