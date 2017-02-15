Большая земля для сахалинцев станет доступнее

Южно-Сахалинск, , 10:46 — REGNUM Жители Сахалинской области могут получить возможность чаще летать в материковую Россию. Предложения минтрансу РФ о пересмотре системы субсидирования авиаперелетов с Сахалина в города материкового Дальнего Востока готовит правительство региона, передает корреспондент ИА REGNUM .

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Соответствующее распоряжение дал полпред п. резидента в ДФО Юрий Трутнев.

«Сегодня билет на перелет из Москвы в Южно-Сахалинск стоит 13 200 рублей. А билет на рейс Южно-Сахалинск — Хабаровск, несмотря на то, что расстояние в разы меньше, стоит 6100 рублей. Теперь, по поручению полпреда, минтранс пересмотрит систему поддержки региональных авиаперевозок с учетом предложений, которые должны поступить от субъектов федерации», — рассказал губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

Предполагается, что перелеты между «узловыми» аэропортами, такими, например, как Южно-Сахалинск и Хабаровск, будут субсидироваться на условиях софинансирования из бюджетов краев и областей из федеральной казны.

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Островные власти считают такое положение весьма позитивным: жители Сахалина получат возможность часто посещать Хабаровск, Владивосток и другие города ДФО, а региональная авиакомпания «Аврора» сможет увеличить загрузку авиарейсов.

ИА REGNUM уже сообщало, что осенью 2016 года жители отдаленных Курильских островов были шокированы новыми тарифами на авиаперевозки между Курилами и Сахалином. По словам курильчан, большинство из них никогда не были даже на Сахалине из-за дороговизны билетов, а в отпуск среднему курильчанину выгоднее ездить в соседнюю Японию по безвизовому обмену, чем на российские курорты. Но правительство региона, в целях экономии бюджетных средств, ввело новые правила компенсации авиаперевозок, которые курильчане восприняли как грубое нарушение их прав. Возмутились и представители зарождающегося на Курилах туристического бизнеса: они только недавно вложились в создание инфраструктурных объектов, а новые правила лишали их туристов. Позже региональные власти объявили, что курильчане продолжат летать по старым тарифам.