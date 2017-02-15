Симферополь, , 10:21 — REGNUM Более тысячи автомобилей скопилось на Керченской переправе, по данным на утро 15 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ООО «Морская дирекция».

Так, со стороны порта «Кавказ» (Краснодарский край) грузовые автомобили ожидают отправки уже более 80 часов — в очереди 635 автомобилей. Также ожидают открытия переправы около 115 легковых автомобилей, девять автобусов. Со стороны порта Крым в очереди 290 фур (время ожидания — 35 часов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 15 февраля работа Керченской переправы была приостановлена в связи с ухудшением погодных условий. Позже работа переправы возобновилась — сейчас она осуществляется по фактической погоде.

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