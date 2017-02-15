Биржевой курс доллара упал ниже 57 рублей
Евро приближался к 60 рублям
Москва, 15 февраля 2017, 10:12 — REGNUM Биржевой курс доллара на открытии торгов 15 февраля опустился ниже 57 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 10:08 мск, доллар США торгуется по 56,9375 рубля (минус 17 копеек), минимум составил 56,84 рубля впервые с июля 2015 года. Торги открылись на отметке в 57,1025 рубля.
Евро к этому времени подешевел на 17,25 копейки и достиг отметки в 60,2275 рубля. На минимуме евро стоил 60,14 рубля, торги начались с отметки в 60,3075 рубля.
Читайте ранее в этом сюжете: «Рубль откатится вниз»
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
15.02.17
И «исполнение» Христом закона означает наполнение его смыслом
NB!
15.02.17
Жириновский рассчитывает на замену Савченко, Королева, Меркушкина и Тулеева
NB!
15.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 15 февраля
NB!
15.02.17
Жириновский против продления договора с Татарией о разграничении полномочий
NB!
15.02.17
Стрельба в Алма-Ате: город напугали воины-афганцы
NB!
15.02.17
Линия Маннергейма
NB!
15.02.17
Доил кровь трудящихся ради денег, а заработанное отдал революционерам
NB!
15.02.17
Полиция Бахрейна подавляет протесты шиитского большинства
NB!
15.02.17
Какие библиотеки нужны России? Круглый стол в ИА REGNUM
NB!
15.02.17
Трамп шатается. А мы?
NB!
15.02.17
Христианство перестает иметь значение в США?
NB!
15.02.17
Молекулярные машины и интеллект в колбе
NB!
14.02.17
Пентагон передислоцировал к границам России 49 боевых вертолетов
NB!
14.02.17
У рубля есть шанс укрепляться до лета, если не помешает Минфин РФ
NB!
14.02.17
СМИ США: В России тайно разработана новейшая крылатая ракета
NB!
14.02.17
В блокаде Донбасса прогнозируемо «виновата» Россия: обзор инфраструктуры
NB!
14.02.17
«Русские хакеры контролируют почти всю Европу»
NB!
14.02.17
«Трамп ничего не сможет изменить на Ближнем Востоке»
NB!
14.02.17
Пакет законопроектов о государственной судебной службе внесен в Госдуму
NB!
14.02.17
Нижегородская область отстаёт. Но Шанцев верит
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 14 февраля
NB!
14.02.17
Военный Донбасс за сутки: ВСУ атаковали высоту «Дерзкая»