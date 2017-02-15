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Биржевой курс доллара упал ниже 57 рублей

Экономика
Евро приближался к 60 рублям
Доллар
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар

Москва, 15 февраля 2017, 10:12 — REGNUM  Биржевой курс доллара на открытии торгов 15 февраля опустился ниже 57 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:08 мск, доллар США торгуется по 56,9375 рубля (минус 17 копеек), минимум составил 56,84 рубля впервые с июля 2015 года. Торги открылись на отметке в 57,1025 рубля.

Евро к этому времени подешевел на 17,25 копейки и достиг отметки в 60,2275 рубля. На минимуме евро стоил 60,14 рубля, торги начались с отметки в 60,3075 рубля.

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