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«Нефть в I кв. не покинет диапазон $54-57»

Экономика
Дальнейшая судьба котировок будет зависеть от информации, поступающей от ОПЕК
Нефть
ptra
Нефть

Москва, 15 февраля 2017, 09:52 — REGNUM  Котировки Brent по-прежнему остаются в пределах диапазона, в котором застряли с декабря 2016 года. Колебания котировок ограничены снизу поддержкой в районе 54,15 долл. за баррель, верхняя граница диапазона проходит через отметку 57,15 долл. До тех пор, пока не будет пробит один из этих барьеров, говорить о преобладании «быков» или «медведей» на рынке энергоносителей преждевременно, считает главный аналитик компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Станислав Солдатов.

«С другой стороны, следует отметить, что позиции оптимистов в последнее время выглядят не слишком убедительно. Для мировых цен на нефть безусловным позитивом стала новость о том, что ОПЕК и независимые поставщики реализовали соглашение о сокращении объемов добычи уже на 92%. И все же, вопреки данным позитивным факторам котировки энергоносителей так и не смогли продемонстрировать убедительного роста. Дело здесь в том, что активность сланцевых поставщиков в США вызывает серьезные опасения. Если американские компании продолжат наращивать объемы добычи, в итоге это может полностью свести на нет усилия ОПЕК по стабилизации мирового рынка чёрного золота», — пояснил Солдатов.

«Скорее всего, диапазонная торговля по Brent будет сохраняться на протяжении как минимум I квартала 2017 года. Дальнейшая судьба котировок будет зависеть от информации, поступающей от ОПЕК и американских компаний», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 февраля, мировые цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику, отыгрывая данные Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) об увеличении объема запасов черного золота в США по итогам прошедшей недели. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,57% — до 55,64 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,66% — до 52,86 доллара за баррель.

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