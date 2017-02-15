Автомобиль для счетной палаты Прикамья: объявлен аукцион на 1,5 млн рублей

Пермь, , 09:29 — REGNUM Контрольно-счетная палата Пермского края объявила аукцион на поставку автомобиля. На портале zakupki.gov.ru начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в сумме 1,5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно техзаданию, автомобиль должен быть, изготовленным не ранее 2016 года, с заводскими номерами, не иметь следов коррозии и повреждений. Максимальный пробег допускается в пределах 50 км.

Заказчик отдал предпочтение автомобилю-седан черного цвета. Машина должны быть оснащена коробкой-автоматом, передним приводом и иметь мощность 180−200 лошадиных сил. Также в автомобиле должны быть система экстренной связи Эра-Глонасс, климат-контроль, подогрев передних сидений и бортовой компьютер.

Как отметило «Эхо Москвы в Перми», в январе Пермское УФАС отменило закупку автомобилей для администраций Уинского и Очерского районов. В обоих случаях конкурсная документация была сделана под закупку Toyota Camry, что ограничивало конкуренцию.