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В Севастополе появится частный технопарк

Экономика
Резиденты смогут рассчитывать на меры государственной поддержки
Константин Коровин. Гавань в Севастополе. 1916 Константин Коровин. Гавань в Севастополе. 1916

Севастополь, 15 февраля 2017, 09:26 — REGNUM  В Севастополе на базе промышленной площадки бывшего завода «Маяк» создается первый частный технопарк на территории Крыма. Об этом на заседании заксобрания 14 февраля заявил директор департамента приоритетных проектов развития города Сергей Градировский, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы провели переговоры и нашли понимание у собственников бывшей промплощадки завода «Маяк», мы подписали «дорожную карту» и в этом году взяли обязательство для того, чтобы эта территория превратилась в полноценный первый частный технопарк в Крыму и Севастополе», — сказал он.

Градировский добавил, что в настоящее время на площадке работают 20 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в областях приборостроения и металлообработки.

По его словам, резиденты этого технопарка смогут рассчитывать на меры государственной поддержки.

Кроме технопарка, в Севастополе готовится запуск индустриального парка, который будет построен на средства федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года.

По словам Градировского, к 1 марта 2017 года будет окончена подготовка концепции развития индустриального парка в Севастополе, а к 1 октября завершено проектирование. Ранее он заявлял, что индустриальный парк на выйдет на полную мощность в 2019 году.

Читайте об этом: Будущий индустриальный парк Севастополя обрел участок и дирекцию

В декабре прошлого года правительство заключило госконтракт на проектирование линейных объектов индустриального парка с ООО «Кузнецкая проектная компания» с ценой контракта 57,9 млн рублей и сроком выполнения работ 31 сентября 2017 года.

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Технопарки, индустриальные парки
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