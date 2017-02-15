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«Низкая инфляция, благо или зло?»

Экономика
Политика, проводимая монетарными властями, пока направлена на достижение целевых показателей, а не на стимулирование платежеспособного спроса, заявил эксперт
Инфляция
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Инфляция

Москва, 15 февраля 2017, 09:02 — REGNUM  Является ли такая инфляция благом, и с чем связано достижение более низких уровней? Данный вопрос достаточно дискуссионный. С одной стороны, высокая инфляция — это в теории безусловное зло для любой страны, снижающее реальные доходы населения и нивелирующее показатели роста экономики. С другой стороны, нельзя ставить инфляцию как самоцель, для достижения которой все средства хороши, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Максим Романчук.

«Надо понимать, что в российской экономике замедление темпов роста цен связано в первую очередь с укреплением курса национальной валюты. Так, за 2016 год рубль укрепился к доллару на 18%, а за 2017 году рост национальной валюты уже составил почти 6%. Вторым фактором является снижение общего уровня покупательной способности населения, вызванного кризисом. В этих условиях импортёры и ретейлеры вынуждены снижать цены на свою продукцию. Несмотря на позитивные заявления о незначительном снижении ВВП, в 2016 году оборот розничной торговли сократился на 5,9% год к году, а реальные располагаемые денежные доходы сократились на 6,1% год к году», — привел цифры Романчук.

«Тяжелую ситуацию в секторе ретейла хорошо демонстрирует IKEA, когда в конце января сеть объявила о крупнейшем снижении цен на часть ассортимента от 15% до 40%. Это наиболее яркий и показательный пример, но он далеко не единственный на рынке. Даже игроки, работающие в эконом-сегменте, вынуждены привлекать потребителей бросовыми ценами для того, чтобы сохранить долю рынка», — пояснил эксперт.

«Естественно, что снижение платежеспособного спроса привело к снижению инфляции, но являются ли подобные меры оправданными. Рыночная экономика подразумевает некоторые базовые правила. Одно из них гласит, что для ее роста необходимо стимулирование потребления, подкрепленного платёжеспособным спросом. Если в стране с населением более 140 млн за чертой бедности находится 15 млн человек, то дополнительное зажимание денежной пружины точно не сможет создать точек роста, обеспечивающих развитие», — считает Романчук.

Но, по его мнению, «есть и положительный момент. Достижение плановых показателей по инфляции даст возможность Центральному банку РФ снизить ключевую ставку, которая на сегодняшний момент находится на уровне 10%. Принятие данного решения ожидалось еще в ходе минувшего заседания совета директоров ЦБ в начале февраля, однако оно было отложено на более поздний срок. Если бы ставка была снижена, это позволило бы в конечном счете сделать кредиты дешевле, в том числе и для делового сообщества. В 2016 году бизнес кредитовался в среднем по ставке значительно выше 15% годовых, что при текущей макроэкономической ситуации в стране является практически бессмысленным».

«Вероятно, снижение ставки могло бы разжать сжавшуюся пружину платежеспособного спроса. Но судя по всему, политика, проводимая монетарными властями, пока направлена на достижение целевых показателей, а не на стимулирование платежеспособного спроса», — высказал свое мнение эксперт.

Напомним, 14 февраля появились данные о том, что годовая инфляция в России в январе замедлилась до 5%. Напомним, что целевым показателем по инфляции, который озвучил ЦБ РФ, является уровень в 4%. Как отмечается в заявлении Министерства экономического развития, в феврале также ожидается снижение темпов инфляции. Прогноз по этому показателю находится на уровне 4,7−4,9%. То есть у монетарных властей нашей страны в 2017 году есть все шансы достигнуть цели.

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