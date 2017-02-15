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МЭР и Минфин готовы повысить НДС, снизив налоги на труд — СМИ

Экономика
Около 23% работников в России являются «невидимыми»
Налоги
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Налоги

Москва, 15 февраля 2017, 08:53 — REGNUM  Минэкономразвития и Минфин РФ пришли к общему мнению — для того, чтобы перезапустить в стране экономический рост, необходимо снизить налоги на труд. Выпадающие при этом доходы бюджета можно компенсировать с помощью косвенных налогов, в частности, НДС, пишет 15 февраля газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Как именно реализовать идею — вопрос счетный, отмечают собеседники издания. Варианты предлагаются разные, основной среди них — уравнять страховой взнос и НДС, сделав их по 21%. Другие варианты — довести оба взноса до 22%, сократить страховой взнос до 20% или 21% при повышении НДС до 22%.

Конкретного решения пока нет, поясняют чиновники. Замысел прорабатывали депутаты и эксперты, в том числе — на площадке Центра стратегических разработок. Решение вопроса останется за главой государства.

Внести такие изменения предложил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, отмечает издание. При этом идея нашла одобрение у министра финансов Антона Силуанова. Однако главу Минфина беспокоит необходимость компенсировать из федерального бюджета выпадающие доходы внебюджетных фондов.

Собеседники издания отмечают недостатки инициативы: как быть с выпадающими доходами ПФР, как ускорить возмещение, как бороться с уклонением? При этом эксперты согласны с тем, что повысить нагрузку на серый сектор необходимо, а на белый — снизить, однако неясно, можно ли это реализовать.

Согласно данным Росстата, около 23% работников в России являются «невидимыми». При этом доля серых зарплат в 2017 году достигала 27,4% от величины трудовых доходов населения — 10,32 трлн. рублей.

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