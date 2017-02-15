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«Рубль полностью игнорирует внешние факторы»

Экономика
Комментарий аналитика о курсах валют на 15 февраля
Доллар. Рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар. Рубль

Москва, 15 февраля 2017, 08:22 — REGNUM  Торги на внутреннем валютном рынке 14 февраля открылись снижением по доллару и евро. Рубль обновлял годовые максимумы против валют в течение всей торговой сессии. Нефтяной рынок поддерживал российскую валюту в первой половине дня. На американской сессии рубль дорожал по инерции, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Стоимость нефти Brent повышалась до $56,42 за баррель. К закрытию дня цена снизилась до $55,77 (-1,15%). Нисходящее движение спровоцировало укрепление американского доллара после выступления главы ФРС США Дж.Йеллен. Она заявила, что ЦБ может поднять ставку на предстоящих заседаниях. В каком месяце произойдет повышение, она не уточнила.

Укрепление доллара на рынке форекс никак не отразилось на динамике российской валюты. Она полностью игнорирует внешний фон (подорожание доллара, ожидание повышения ставки ФРС США, снижение цен на нефть, рост запасов нефти в США). Курс доллара снизился до 57,10 руб., курс евро — до 60,37 руб. За 5 дней рубль подорожал к доллару на 3,72%, к евро — на 4,77%. Торговые объемы на рынке чуть выше средних. По доллару средний торговый объём за 20 дней составляет 2,57 млрд долларов, по евро — 281,00 млн евро.

Что происходит с рублём? Трейдеры, которые играли на его ослабление, закрывали короткие позиции, чтобы ограничить убытки от его подорожания и отрицательных свопов. Поскольку укрепление рубля ускорилось, покупатели валюты в биржевом стакане стали сдвигать ордера на покупку ниже планируемых уровней. Соответственно, продавцам приходится продавать валюту по ценам, которые устанавливают покупатели. Участники рынка увлечены торговыми операциями по выходу с рынка, поэтому они полностью игнорируют внешний фон, а рубль укрепляется. А экспортёры подают валюту для уплаты налогов. Им важно продать валюту как можно быстрее, потому что тренд по доллару медвежий.

Текущую ситуацию на валютном рынке нельзя назвать панической. Рубль по тренду укрепляется в день на 1−1,5%. Паника, это когда рубль будет укрепляться на 3% в день. Она сначала начинается среди трейдеров и через пару дней доходит до населения. Как только последние начнут сдавать валюту обратно в банки, значит, рынок достиг дна. А мы ешё даже не слышали агрессивных высказываний от чиновников. Когда толпа поверит в укрепление рубля до 50, вот тогда рынок и развернётся.

Сегодня, 15 февраля, нефть торгуется в небольшом минусе. Как я уже сказал выше, рубль отвязался от нефти, так как трейдеры, которые ставили на ослабление рубля, решают свои задачи по минимизации потерь. Ближайшая цель по доллару 56,84 руб. Следующие — 55,35 и 54,55. При падении курса доллара ниже 57 рублей уже можно обращать внимание на бычьи сигналы. По евро цель 59,95 руб. Сегодня состоятся аукционы Минфина на общую сумму 40 млрд рублей.

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