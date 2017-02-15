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В Приморье резко подорожали свежие овощи

Экономика
Рост цен по некоторым позициям превышает 20%

Владивосток, 15 февраля 2017, 05:47 — REGNUM  В Приморье с конца декабря 2016 года произошёл резкий скачок цен на свежие овощи. Наиболее ощутимо подорожали свежие огурцы, рост составил 24,2%. Столь сильного падения цен на какие-либо продукты за аналогичный период на территории края не наблюдалось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Приморскстата.

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В Приморском крае за прошедший период 2017 год значительней всего подорожали свежие огурцы и помидоры, белокочанная капуста и репчатый лук. Согласно последним февральским данным, цена на огурцы по сравнению с декабрём прошлого года выросла на 24,2%, капуста подорожала на 20,9%, помидоры — на 13,8%, лук — 12,8%.

Незначительный рост цен наблюдается в случае с мороженой неразделанной рыбой — 2,9%, сливочным маслом — 1,6%, молоком — до 1,5%, сырами — 2,5%. Соль и макаронные изделия подорожали на 1%, картофель — 2,6%.

Значительней всего с декабря 2016 года уменьшилась стоимость сахара — на 5,5%. В меньшей степени подешевела гречка, цена упала на 3,4%, рис и пшено — 1,7%, яблоки — 1,4%, подсолнечное масло — 1,1%, чай — 1%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Приморском крае на январь 2017 года составила 5 047 рублей, что выше декабрьского показателя на 1,6%. Во Владивостоке стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 0,3% (5 303 рубля), в Находке — на 1,1% (5 153 рубля), в Уссурийске — на 0,9% (4 752 рубля), в Спасске-Дальнем — на 0,7% (4 556 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в торговых точках Благовещенска, начиная с декабря 2016 года по январь 2017 года, наблюдался рост цен на сливочное масло и сыры — от 5 до 12 рублей за килограмм. Последняя неделя января какой-либо динамики в отношении указанных продуктов не показала, зато потребительская корзина несколько подорожала за счёт свежей капусты и рыбы.

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