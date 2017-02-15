Доллар побеждает евро, рубль побеждает доллар

Укрепление доллара по отношению к основным конкурентам не сказывается на его курсе к рублю

Нью-Йорк, США, , 03:00 — REGNUM На мировых валютных рынках сегодня явным победителем стал доллар — американская валюта выросла по отношению к евро, британскому фунту и японской иене, передает Associated Press.

Курс доллара по отношению к японской иене вырос до 114,22 с 113,62 иен. Евро упал по курсу до $1,0572 с $1,0600. Британский фунт упал по курсу до $1,2465 с $1,2529.

Тем не менее, укрепление доллара по отношению к основным мировым конкурентам на его курсе к рублю сказывается слабо.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 февраля доллар в России подешевел почти на 2 рубля, евро — более чем на 2 рубля. Официальные курсы валют, установленные ЦБ РФ на 15 февраля, составляют 57,74 руб. за доллар и 61,30 руб. за евро.

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