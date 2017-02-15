Нефть не хочет больше падать

Но серьезный рост вряд ли возможен

Лондон, , 02:51 — REGNUM Мировые цены на нефть стабилизировались — после вчерашнего резкого спада стоимость «черного золота» немного выросла, передает Associated Press.

К окончанию торгов в Лондоне цена «эталонного» барреля Brent выросла до $55,97, рост за день составил 38 центов (0,7%).

Тем не менее, серьезный рост вряд ли возможен, — несмотря на данные МЭА и ОПЕК о сокращении добычи, глобальные рынки сырья перенасыщены.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, несмотря на оптимистичные ожидания трейдеров, стоимость барреля Brent упала на $1,11 (2%), цена опустилась до $55,59 за баррель.

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