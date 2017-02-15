На фондовом рынке США очередной рекорд

Нью-Йорк, США, , 02:34 — REGNUM Фондовый рынок США продолжает рост — основные индексы Нью-Йоркской биржи в очередной раз закрылись на исторических максимумах, передает Associated Press.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 92,25 пункта (0,5%), до 20 504,41 пунктов. Индекс S&P 500 вырос 9,33 пункта (0,4%), до 2337,58 пунктов. Композитный индекс Nasdaq вырос на 18,62 пунктов (0,3%), до 5782,57 пунктов.

Сегодня главным источником роста стали банки — акции финансовых компаний подскочили на обещаниях поднятия процентной ставки ФРС США.

«Основной импульс в экономике остается положительным, — считает Алан Гейл, старший инвестиционный стратег и директор распределения активов в RidgeWorth Investments. — Это дает нам положительный уклон в сторону ценных бумаг, но мы также видим, что есть большая волатильность всего рынка».

В частности, «триумфатором» торгов стала компания General Motors — акции автопроизводителя подскочили на $1,72 (4,8%), до $37,24 за акцию, после заявления французской PSA Group, производителя Peugeot и Citroen, о возможной сделке по покупке Opel, убыточного европейского актива GM.

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