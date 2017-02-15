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Китай выделит 150 млн юаней западным регионам в 2017 году

Экономика
В рамках стратегии «Вперед на запад» западные регионы КНР получат серьезную поддержку в инфраструктурном строительстве, иностранных инвестициях, образовании, развитии персонала и экологических проектах
Банкнота номиналом 50 юаней Банкнота номиналом 50 юаней

Пекин, 15 февраля 2017, 00:25 — REGNUM  Китай потратит 150 млн юаней на развитие своих западных регионов в этом году, сообщает 14 февраля информационное агентство «Синьуха».

По информации Государственного комитета по развитию и реформам КНР, средства будут выделены на осуществление предварительных работ по ключевым проектам стратегии «Вперед на запад» в двенадцати западных регионах провинциального уровня.

Китай запустил стратегию еще в 2000 году, чтобы ускорить развития в Чунцине, Ганьсу, Гуанси, Гуйчжоу, Внутренней Монголии, Нинся, Циньхае, Шаньси, Сычуане, Тибете Юньнане и Синьцзяне.

В рамках стратегии, западные регионы получают серьезную поддержку в инфраструктурном строительстве, иностранных инвестициях, образовании, развитии персонала и экологических проектах.

Госсовет Китая одобрил план стратегии «Вперед на запад» на период 2016—2020 гг. в конце декабря.

Напомним, что экономика Синьцзян-Уйгурского автономного района, входящего в число западных провинций, показала рост в 7,6% в 2016 году, несколько опережая средние темпы роста по Китаю

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Экономика Китая
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