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Дочерняя структура «Газпрома» в Удмуртии может стать банкротом

Экономика
Заявление о признании компании банкротом подано 26 января текущего года
«Газпром»
Иллюстрация: Gazprom.ru
«Газпром»

Ижевск, 14 февраля 2017, 22:47 — REGNUM  Арбитражный суд Удмуртии рассмотрит иск о признании ПАО «Газпром Спецгазавтотранс» (Ижевск) банкротом. Соответствующие документы опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Истцом по банкротному делу является ООО «ИнтерТехсервис» (Москва). Обращение подано в конце января 2017 года. В февраля в качестве кредитора к делу присоединился ПАО «Промсвязьбанк». Следующее заседание намечено на 28 февраля.

Вместе с тем, согласно данным суда, в отношении «дочки» «Газпрома» подано еще несколько исков, по ряду из них решения уже приняты, а часть только готовится к рассмотрению.

Так, «Газпром Спецгазавтотранс» должен выплатить в пользу ООО «ТКО — СЕРВИС» (Самара) 4,9 млн рублей в счет. Самарская компания являлась субподрядчиком, выполняя работы на одном из объектов МЛСП «Приразломная», однако денег за это не получила.

Также по решению суда «Газпром Спецгазавтотранс» обязали выплатить авиакомпании «Турухан» 9,4 млн рублей за оплату услуг по предоставлению воздушного судна не в полном объеме.

Кроме того, назначены судебные заседания по искам, где в качестве истцов выступают ООО «Уралтехнология» (Ижевск), ООО «Исследовательский центр ГазИнфорПласт», ООО «Торговый дом Антикоркомплекс», АО «Губахатранспорт» (Пермский край), ОАО «Комплекс», ООО «Ависта сервис» (Нарьян Мар), ООО «Арктикспецсервис» (Архангельск), ООО «Росстройбизнес», ООО «ЛМ Спецстроймотаж». Совокупный объем исковых требований в отношении дочерней компании «Газпрома» составляет около 27,5 млн рублей.

В свою очередь «Газпром Спецгазавтотранс» обратился в арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств в размере 1,358 млн рублей к компании Салым Петролеум Девелопмент Н.В. (зарегистрирована в Гааге). Следующее заседание по делу состоится 20 июня 2017 года.

ПАО «Газпром спецгазавтотранс» входит в число ведущих подрядно-строительных компаний нефтегазовой отрасли. Занимается строительством и капитальным ремонтом магистральных трубопроводов, обустройством нефтегазоконденсатных месторождений, оказанием транспортных услуг автомобильным и водным транспортом, ремонтом и обслуживанием дорожно-строительной и специальной техники. Основной акционер компании с долей в 51% — ПАО «Газпром».

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