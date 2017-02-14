«Акрон» возместит налоговые потери бюджету Великого Новгорода

Великий Новгород, , 20:20 — REGNUM Администрация Великого Новгорода и крупнейшее предприятие областного центра — ПАО «Акрон» — заключили соглашение, в рамках которого «Акрон» в 2017 году направит в бюджет города 25 млн рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, эти средства городская казна потеряла в результате межевания земель предприятия в пользу соседнего муниципалитета — Новгородского района.

В пресс-службе ПАО «Акрон» уточнили, что соглашение «позволяет выполнять социальные функции предприятия в рамках закона и оказывать адресную помощь в проведении спортивных, культурных и других мероприятий». Администрация Великого Новгорода, в свою очередь, обязалась способствовать развитию инвестиционной деятельности и принимать участие в решении вопросов по охране окружающей среды — в частности, по содержанию и эксплуатации муниципальных биологических очистных сооружений.

Отмечается, что впервые подобное соглашение было заключено между городом и крупнейшим предприятием областного центра в 2006 году.

Напомним, отчисления по земельному налогу от «Акрона» в бюджет Великого Новгорода всегда были значительными. Так, из 324 млн рублей этого налога в 2015 году «Акрон» обеспечил 188 млн рублей. По итогам 2016 года власти города ожидали снижение налоговых поступлений от «Акрона» по земельному налогу примерно на 20 млн рублей в связи с межеванием земельного участка, на котором расположено предприятие.

В группе компаний «Акрон» работает более 11 тысяч сотрудников, из них на основном предприятии в Великом Новгороде — около 4 тысяч человек (согласно годовому отчёту компании за 2015 год).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Великий Новгород в 2016 году столкнулся с бюджетным кризисом. Бюджет города отклонялся городскими депутатами из-за недостатка средств для финансирования ряда расходных обязательств, при этом был свёрстан без дефицита из-за того, что муниципальный долг достиг предельных значений в 1,8 млрд рублей.

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