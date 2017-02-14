В Казахстане надеются на рост ВВП на 0,5% за счет госпрограммы «Нурлы Жол»

Астана, , 19:36 — REGNUM ВВП Казахстана в 2017 году вырастет на 0,5% благодаря реализации госпрограммы инфраструктурного развития «Нурлы Жол». Такой оптимистичный прогноз озвучил министр национальной экономики Тимур Сулейменов в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства сегодня, 14 февраля.

Министр привел свои расчеты. По словам Сулейменова, в 2016 году на реализацию госпрограммы из бюджета выделили 739 млрд тенге (133,3 млрд рублей), что повлияло на рост экономики, ВВП вырос на 1%. В 2017 году денег выделяется почти в два раза меньше — 387 млрд тенге (69,8 млрд рублей), такого же сокращения ждут и в части прироста экономики и ВВП — на 0,5%.

На заседании правительства было сказано, что госпрограмма сохранит основные направления развития: строительство дорог, подведение инфраструктуры к объектам образования, в специальные экономические зоны, улучшение инфраструктуры субъектов естественной монополии, поддержка экспорта.

Износ коммунальных сетей остается одним из основных проблемных вопросов, сократить его удалось всего на 2%. В качестве способа решения проблемы рассматривается выделение бюджетного кредита сроком на 2 года для субъектов естественных монополий (СЕМ).

«Средства в размере 89,9 млрд тенге (16,2 млрд рублей) в полном объеме перечислены СЕМ, которыми освоено 48,2 млрд тенге (8,7 млрд рублей). Это позволило модернизировать 502 км сетей, из которых 65,2 км сетей теплоснабжения, 436,8 км сетей водоснабжения и водоотведения. Износ сетей уменьшился на 2% — с 65% до 63%», — сообщил министр национальной экономики Сулейменов.

Госпрограмма также является одним из главных инструментов создания рабочих мест в экономике, причем в этом году все они будут созданы на строительстве автодорог.

«Если в 2016 году из 100 тысяч созданных рабочих мест 70% было направлено на строительство автодорог, то в 2017 году планируется, что почти 100 тысяч рабочих мест будет создано на строительстве республиканских дорог», — информирует пресс-служба премьер-министра.

В этой части программы за 2017−2019 годы планируется выполнить 23 проекта протяженностью 4,4 тыс км на сумму 1,7 трлн тенге (306,7 млрд рублей), пояснил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

Большую часть денег планируется взять из Национального фонда и одолжить у международных финансовых институтов (МФИ).

«В текущем году общий бюджет на реализацию проектов составляет 286 млрд тенге (51,6 млрд рублей), в том числе 143,5 млрд тенге (25,9 млрд рублей) из Национального фонда, из Республиканского бюджета — 45,9 млрд тенге (8,3 млрд рублей) и 96 млрд тенге (17,3 млрд рублей) — займы МФИ», — доложил министр.

Он добавил, что в 2017 году запланировано построить и реконструировать 4,4 тыс. км дорог, задействовать порядка 100 тысяч человек.

Также на заседании глава Кабмина заслушал отчеты акимов (главы администраций) областей, где средства не были освоены в полной мере. Акимы поднимали старый вопрос позднего поступления бюджетных средств после тендеров.

«Для населения неважно, что тендеры вовремя не проводят. Важно, что деньги выделены, но не освоены, население качественно услугу не получает — это плохо. Зачем выделять 1 млрд тенге в конце года, когда заранее знаем, что тендер не пройдет. Лучше на начало года отложить», — отметил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

Тот факт, что премьера об этом ставили в известность заранее, понимания у него не вызвал.

«Исходя из двух отчетов акимов, я так понимаю, что в этом, оказывается, я виноват. Потому что меня уже об этом информировали, мне докладывали, зачем вы об этом сейчас говорите? Вот так я это понимаю. Тогда не просите деньги, если не можете осваивать! И не надо будет ко мне ходить заранее, предварительно меня уведомлять о том, что вы деньги не осваиваете», — отреагировал премьер.

В связи с определяющим значением госпрограмм, в том числе «Нурлы Жол», для роста экономики, будет уместно напомнить, что 31 января в правительстве заявляли о планах сократить государственное присутствие в экономическом секторе.

«Дополнительная экономическая активность, которую государство стимулирует через большое количество государственных программ, за счет оптимизации налоговых льгот, которые используются неэффективно, исчерпали свою полезность с точки зрения общественной пользы, они начнут постепенно сокращаться», — отметил тогда министр Сулейменов.

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