Минобороны РФ опровергло данные о закупке 20 тысяч медалей

Москва, , 18:36 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации назвало ошибочными данные о якобы имевшей место закупке 20 тысяч медалей для участников военной операции в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

В Минобороны России сообщили, что информация ряда СМИ о том, что ведомство якобы закупает 20 тысяч медалей для награждения военнослужащих, участвовавших в военной операции в Сирии, не соответствует действительности. Минобороны РФ действительно закупает медали для этих целей, но не в количестве 20 тысяч штук, а всего две тысячи.

Уточняется, что при размещении на официальном сайте Единой информационной системы в сфере государственных закупок документации об электронном аукционе на закупку геральдической продукции для нужд Минобороны России была допущена ошибка.