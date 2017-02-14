Севастополь готовится к наплыву туристов из Китая

Севастополь, , 17:49 — REGNUM В этом году три туристические компании Севастополя будут работать с туристами из Китайской Народной Республики. Об этом 14 февраля на заседании законодательного собрания Севастополя заявила глава главного управления культуры Лариса Дудкина, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В настоящее время в федеральное агентство по туризму, в реестр туристских компаний, имеющих право осуществлять данную деятельность, направлена информация о трех туроператорах», — сообщила Дудкина.

Она добавила, что в прошлом году в рамках соглашения между РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках, работала всего лишь одна туристическая компания из Севастополя.

Уже в марте Севастополь представит свои возможности на российско-китайском туристском форуме, который пройдет в Москве. «Будет проведена презентация города Севастополя, мы приглашаем туроператоров КНР для обсуждения текущих вопросов», — добавила Дудкина.

При этом она отметила, что есть некоторые проблемные моменты: «У туристов из Китайской Народной Республики есть специальные требования к объектам туристской инфраструктуры. Мы сейчас готовим наши средства размещения для того, чтобы в полной мере отвечать их запросам».

Чиновница также напомнила, что Севастополь уже включен в глобальный туристский маршрут «Великий шёлковый путь» и другие общероссийские туристские маршруты.