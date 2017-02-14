В норвежской части Баренцева моря открыто новое месторождение нефти и газа

Lundin Petroleum надеется открыть еще несколько месторождений в освоенной части Баренцева моря

Осло, , 17:42 — REGNUM В Баренцевом море норвежская нефтедобывающая компания Lundin Petroleum открыла новое перспективное месторождение. Как сообщает The Independent Barentobserver, предполагаемые запасы составляют от 35 до 100 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Месторождение, которое получило название «Filicudi», расположено в 160 километрах к северо-западу от прибрежного города Хаммерфест, в том районе, где у компании уже есть два крупных проекта — «Альта» и «Гота». В 40 километрах к северо-востоку находится месторождение «Юхан Кастберг», разрабатываемое Statoil.

Лицензионный участок PL533, где находится новое месторождение, принадлежит трем компаниям: норвежской Lundin (35%), Aker BP (35%) и DEA (30%), подконтрольной российскому миллиардеру Михаилу Фридману. Оператором проекта выступает Lundin.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно новой энергетической политике Норвегии, теперь помимо освоения высокоширотного шельфа компаниям будут предлагаться лицензии и вблизи разведанных крупных месторождений. При разработке участков рассчитывать на большие запасы углеводородов не стоит, однако такой подход позволит компаниям сэкономить на издержках — вся необходимая инфраструктура уже создана.