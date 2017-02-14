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В Зауралье будут извлекать скандий и делать синтетическое топливо

Экономика
В курганский моногород приглашаются инвесторы

Далматово, Курганская область, 14 февраля 2017, 17:40 — REGNUM  В моногороде Далматово, будут выпускать полиэтиленовые трубы, извлекать скандий и производить синтетическое топливо. Далматовский индустриальный парк существует пока на бумаге, но резиденты в нем собираются работать реальные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте промышленности.

В курганском моногороде Далматово второй год планируется создание индустриального парка — муниципалитет уже выделил под него земельный участок площадью 80 тыс. кв. м с разрешенным видом использования. Напомним, индустриальный парк — это специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной компанией. Имеет особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности, включая налоговые льготы для резидентов парка.

Сейчас готовится соответствующая заявка в Фонд развития моногородов на финансирование создания необходимой инфраструктуры. В конце 2016 года областным департаментом промышленности была проведена встреча с руководством АО «Атомредметзолото», которое намерено выступить якорным резидентом индустриального парка. Сейчас АО «Далур» (входит в холдинг «Атомредметзолото» — дочернее предприятие корпорации Росатом) ведется разработка проекта организации производства по извлечению скандия из продуктивных растворов урана. Общий объем добычи скандия в Курганской области после создания промышленной установки может составлять до 10 тонн в год, а выручка по этому проекту на первом этапе может составить до 130 миллионов рублей, и в дальнейшем возрасти в четыре-пять раз. Поставки планируются как на внутренний, так и на зарубежный рынки.

Также предварительные переговоры проведены с еще одним потенциальным инвестором — Курганским заводом полиэтиленовых труб, который готов зайти в индустриальный парк, закупить оборудование и создать рабочие места.

Директор департамента промышленности Курганской области Александр Константинов провел 10 февраля переговоры с гендиректором «Топливно-энергетической компании «Энерготорфресурс» Маратом Исмаиловым, который представил свой проект по разработке торфяного месторождения в Далматовском районе. Он включает в себя производство синтетического топлива путем переработки торфа. Данный проект получил одобрение регионального департамента природных ресурсов.

Отметим, что в Курганской области Далматовский индустриальный парк будет вторым по счету. Первый был открыт прошлым летом в Кургане на территории бывшего Курганского завода колесных тягачей (КЗКТ). Предприятия, открытые на его территории, обеспечены тепловой и электрической энергией по более выгодным тарифам, чем в области, потому что его снабжает мини-ТЭЦ. Для резидентов парка введен льготный налоговый режим и выгодные условия аренды помещений. Здесь проведено газо‑ и водоснабжение, есть удобные автомобильные подъездные пути, включая железнодорожную ветку.

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Технопарки, индустриальные парки
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