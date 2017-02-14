В Латвии наблюдается спад во всех сферах инженерного строительства

Рига, , 17:30 — REGNUM Объемы строительной продукции в сопоставимых ценах по календарно выровненным данным в Латвии в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились на 17,8% и в фактических ценах составили 1,426 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ), сообщает LETA.

Объемы строительства инженерных сооружений, составляющие 40,7% всего строительства, в 2016 году уменьшились на 33,3%. Спад на 31,3% отмечен почти во всех сферах инженерного строительства, в том числе — портов, водных путей, дамб и других гидротехнических сооружений. В строительстве мостов, эстакад и туннелей снижение составило 29,9%, автодорог, улиц, дорог, взлетно-посадочных полос и железных дорог — на 29,5%. В прокладке трубопроводов местного значения и кабелей спад зафиксирован на уровне 11,5%. Немного выросли объемы строительства магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач — на 6,2%

Объемы строительства зданий в 2016 году сократились на 2,2%. Спад в секторе нежилых зданий составил 4%, а прирост 2% — в строительстве жилых домов.

За четвертый квартал 2016 года по сравнению с четвертым кварталом 2015 года объемы строительной продукции в сопоставимых ценах по календарно выровненным данным сократились на 11,8% и в фактических ценах составили 441 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии в третьем квартале 2016 года, объем строительной продукции, по сравнению с этим же периодом 2015 года, уменьшился на 22%, что по данным Европейского статистического бюро «Eurostat» по всем 28 странам, стало крупнейшим спадом в ЕС.

Напомним, латвийская строительная отрасль в основном опирается на заказы публичного сектора, которых без финансирования ЕС становится крайне мало. Статистика за 2016 год показывает, что этот год был самым худшим за последнее время.

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