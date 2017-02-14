Вторник, 14 Февраля 2017 года
17:41:01 МСК

В Латвии наблюдается спад во всех сферах инженерного строительства

Экономика
Без финансирования ЕС ситуация не изменится

Рига, 14 февраля 2017, 17:30 — REGNUM  Объемы строительной продукции в сопоставимых ценах по календарно выровненным данным в Латвии в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились на 17,8% и в фактических ценах составили 1,426 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ), сообщает LETA.

Объемы строительства инженерных сооружений, составляющие 40,7% всего строительства, в 2016 году уменьшились на 33,3%. Спад на 31,3% отмечен почти во всех сферах инженерного строительства, в том числе — портов, водных путей, дамб и других гидротехнических сооружений. В строительстве мостов, эстакад и туннелей снижение составило 29,9%, автодорог, улиц, дорог, взлетно-посадочных полос и железных дорог — на 29,5%. В прокладке трубопроводов местного значения и кабелей спад зафиксирован на уровне 11,5%. Немного выросли объемы строительства магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач — на 6,2%

Объемы строительства зданий в 2016 году сократились на 2,2%. Спад в секторе нежилых зданий составил 4%, а прирост 2% — в строительстве жилых домов.

За четвертый квартал 2016 года по сравнению с четвертым кварталом 2015 года объемы строительной продукции в сопоставимых ценах по календарно выровненным данным сократились на 11,8% и в фактических ценах составили 441 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии в третьем квартале 2016 года, объем строительной продукции, по сравнению с этим же периодом 2015 года, уменьшился на 22%, что по данным Европейского статистического бюро «Eurostat» по всем 28 странам, стало крупнейшим спадом в ЕС.

Напомним, латвийская строительная отрасль в основном опирается на заказы публичного сектора, которых без финансирования ЕС становится крайне мало. Статистика за 2016 год показывает, что этот год был самым худшим за последнее время.

Читайте ранее в этом сюжете: Латвия переживает крупнейший в ЕС спад в сфере строительства

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство жилья
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Теперь известно, как долго будет укрепляться рубль
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
14.02.17
Станислав СтремидловскийПочему Варшава вспоминает в Вильнюсе о Великом Княжестве Литовском
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
14.02.17
Станислав ТарасовКто желает превратить Афганистан в Ирак или Сирию
ВашингтонСША Афганский фактор Политика
NB!
14.02.17
Приём в школы Екатеринбурга: разлучили близнецов, не пустили инвалидов
ЕкатеринбургРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
14.02.17
В Госдуме предлагают освободить пенсионеров от уплаты всех налогов
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
14.02.17
В КПРФ экс-депутата Вороненкова прочат в губернаторы Одессы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
ЯроблЕИРЦ – золотой троянский конь для губернатора Миронова?
ЯрославльРоссия Регулирование в жилищно-коммунальной сфере Политика
NB!
14.02.17
«Люди перестали думать» — омбудсмен просит ограничить выдачу кредитов
ЕкатеринбургРоссия Потребительское кредитование Общество
NB!
14.02.17
Владимир Добрынин Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
14.02.17
«Отставка Майкла Флинна — провокация»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
14.02.17
Польский генерал: «Для Мачеревича смоленская трагедия – просто инструмент»
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
14.02.17
Передумали? На Колыме собираются вернуть льготы работающим ветеранам труда
МагаданМагаданская областьРоссия Социальные льготы ветеранам войны и труда Общество
NB!
14.02.17
Горящая «Башнефть», платный выезд, замуж в 15 лет: Башкирия за неделю
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
14.02.17
Губернатор Рязанской области ушел в отставку
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
Губернаторам предложили увольнять чиновников за взятки подчиненных
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
«Ростех» планирует подписать контракт на поставку С-400 в Индию в 2017 г
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
14.02.17
Пушков: Отставка Флинна — самая быстрая в истории США
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
Законопроект о принудительной конфискации внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Алёна Зеленина Порты: Литва не боится конкуренции с Калининградом
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
14.02.17
«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
ещё главное