Теперь известно, как долго будет укрепляться рубль

Москва, , 17:18 — REGNUM Пока отсутствуют существенные риски на глобальных рынках, положительный тренд для рубля будет сохраняться, заявил 14 февраля корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

По его словам, риски могут быть связаны с несколькими факторами: «Во-первых, это активное повышение ставок в США. Однако в отсутствие определенности по фискальной политике новой американской администрации ожидать резких действий от ФРС не приходится. Во-вторых, это политические риски в Еврозоне. Если на выборах во Франции победит Марин Ле Пен, то это может вызвать волну снижения европейских активов и евро, что вызовет реакцию на других рынках, в том числе и на российском. Но, как говорят политологи, шансов у нее пройти во втором туре мало. В-третьих, это падение темпов роста в Китае и Индии, однако, несмотря на опасения экономистов, экономики этих стран продолжают расти. В-четвертых, резкое падение цен на нефть, однако пока ОПЕК твердо придерживается договоренностей по сокращению добычи, ожидать данного сложно. И последнее, внутренние события — неожиданные политические изменения или вмешательство ЦБ РФ в ход торгов на валютном рынке. Тут прогнозировать вообще невозможно, так как зависимости здесь субъективные», — отметил Богданов.

Читайте также: «Чем глубже упадёт доллар, тем резче он позже вырастет» Главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников также заявил, что в целом рубль сейчас демонстрирует интересную динамику: корреляция с нефтью вновь слабеет: «Котировки Brent с начала недели потеряли почти $1, опустившись до 55,60 долларов за баррель. Однако это не помешало рублю продолжить рост к доллару и евро — в первой половине дня во вторник, 14 февраля, пара USD/RUB держалась ниже 58 рублей, потеряв 0,44%, EUR/RUB снижается на 0,17% до 61 рубля 34 копеек».

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По его словам, это говорит о том, что основным драйвером российской валюты сейчас являются не фундаментальные факторы, а приток спекулятивного капитала. Соответственно, влияние более традиционных драйверов, таких как поведение цен на нефть, политика ЦБ и налоговый период, сведено к минимуму.

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Мельников уверяет, что предпосылок для изменения картины нашего валютного рынка пока не наблюдается. «Очевидно, дальнейшее укрепление нашей валюты не устраивает наши власти: планы Минфина по девальвации рубля на 10% были озвучены еще до того, как была пробита вниз отметка 58 за доллар США. С нашей точки зрения, уже на этой неделе мы можем увидеть попытки вербальных интервенций со стороны министерства финансов или отдельных представителей правительства. Тем не менее в эффективности данных мер у нас есть большие сомнения. Для ограничения притока спекулятивного капитала в российские активы Центробанку следовало бы понизить ставку. Однако по итогам недавнего заседания наш регулятор отказался от этого, заявив, что на данный момент необходимости в дальнейшем смягчении политики нет. Вполне вероятно, что с учетом продолжения роста рубля, к мартовскому заседанию ЦБ пересмотрит свои взгляды. Это значит, что укрепление нашей валюты продолжится как минимум до следующего заседания ЦБ РФ, которое состоится 24 марта», — пояснил аналитик.

Напомним, что за последние два дня доллар подешевел на рубль. Официальный курс, установленный ЦБ РФ на 15 февраля, составляет 57,74 руб. Евро снизился еще больше — почти на 1,5 рубля, до 61,30 руб.

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