В Латвии зафиксирован самый резкий рост цен на продукты за последние 6 лет

Рига, , 17:08 — REGNUM Подорожание продуктов питания в Латвии способствовало росту инфляции в январе 2017 года на 2,9%, заявили в Министерстве финансов Латвии, сообщает LETA.

По данным Минфина, примерно половину повышения цен обеспечило стремительное подорожание продуктов питания — на 6,8%. Стоит отметить, что цены выросли практически на все продукты. Минфин отмечает, что это самый резкий рост цен на продукты с сентября 2011 года.

По мнению экспертов, январский прирост цен связан в основном с мировыми тенденциями подорожания продовольственного сырья. По сравнению с декабрем цены на продовольствие в мире выросли в среднем на 2,1%, а по сравнению с январем 2016 года — на 16,4%. Наиболее стремительно дорожали молоко, масло и сахар. Эти же продукты, а также свежие овощи, дорожали в январе и в Латвии.

Примечательно, что в 2016 году снижение цен на энергоресурсы на мировых рынках весь год влияло на инфляцию в направлении понижения, однако в 2017 году сценарий будет противоположным. Это связано с тем, что средняя цена сырой нефти Brent в январе составляла примерно 54,9 доллара за баррель — на 78% больше, чем в январе 2016 года.

«Столь сильное повышение цен на нефть отразилось и в ценах на горючее в Латвии, которые были на 14,9% больше. Ожидается, что в ближайшие месяцы рост цен на горючее будет еще больше. Ближе к середине года рост замедлится, при условии, что колебания цен на нефть будут незначительными», — заявили в министерстве финансов.

В свою очередь, на газ и тепловую энергию изменения цен на энергоресурсы отражаются с задержкой, так как тарифы на газ устанавливаются дважды в год, в январе и июле, и зависят от цен на энергоресурсы в предыдущие девять месяцев. Прогнозируется, что новые тарифы будут на 4,7% ниже, чем в 2016 году, но по сравнению с декабрем 2016 года, газ подорожал на 4,2%. Цена на тепловую энергию по сравнению с декабрем не изменилась.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвия в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года, по данным Европейского статистического бюро «Eurostat», заняла третье место в Евросоюзе по показателю инфляции.

Стоит добавить, что по прогнозам финансовых аналитиков в 2017 году уровень инфляции в Латвии будет расти, и может составить порядка 2−2,5%. Экономист банка «Citadele» Мартиньш Аболиньш считает, что инфляция в 2017 году будет зависеть от мирового уровня цен на продукты и нефть, а это трудно прогнозировать. Однако, если допустить, что курс евро и цены на нефть останутся прежними, то рост цен в Латвии может достигнуть 2,5%, выразил мнение эксперт.

В свою очередь, эксперт банка «SEB» по макроэкономике Дайнис Гайшпутис прогнозирует инфляцию в размере 2,1%, а это значительный прирост. При этом в начале 2017 года рост цен может достигнуть 3%, а такого темпа инфляции не было давно, отметил Гайшпутис.

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