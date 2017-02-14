Иран: за два года мы открыли 13 нефтегазовых месторождений

Тегеран, , 17:05 — REGNUM С 2014 года Иран открыл 13 месторождений нефти и газа на территории своей страны. Запасы нефти и газа в них достигают в общей сложности 6,5 млрд баррелей нефти и около 189 триллионов кубических метров газа. Об этом заявил директор департамента разведки Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Сейед Салех Хенди, выступая в понедельник, 12 февраля, на пресс-конференции, передает Mehr News.

Из 13 месторождений девять являются газовыми, еще четыре — нефтяными. Кроме того, за это время также было отрыто одно новое морское месторождение природного газа, сказал Хенди.

Он отметил, что самым крупными из газовых месторождений являются такие как Пазан на юге провинции Фарс, Кратхонг, Чарак в провинции Хормозган. Первое содержит 5,94 триллионов кубических метров голубого топлива и 261 млн баррелей газового конденсата. В недавно обнаруженном месторождении Кратхонг газа достигает 5 триллионов кубических метров и 261 млн баррелей газового конденсата. А месторождение Чарак, согласно оценкам специалистов, содержит 5,3 трлн кубических метров газа и 174 млн баррелей газового конденсата.

Что касается нефтяных месторождений в Иране, открытых с 2014 года, то директор департамента разведки NIOC особо выделил Йадеман и Сепехр. Первое находится в 65 километрах к югу от города Ахваз, здесь запасы сырой нефти оцениваются в 2,8 млрд баррелей. А месторождение черного золота Сепехр в провинции Хузестан содержит 2,2 млрд баррелей сырой нефти.

Напомним, что ранее американская консалтинговая компания IHS Markit опубликовала отчет о количестве открытых в прошлом году нефтегазовых месторождений в мире. Согласно исследованию, 2016 год стал самым бедным по числу новых месторождений нефти и газа. Открыто было всего 174 объекта притом, что в предыдущие шесть десятилетий в среднем находили 400−500 новых месторождений каждый год.

Эксперты пояснили, что эта тенденция связана с тем, что нефтегазовые компании сократили инвестиции в разведку в связи с низкими ценами на энергоносители. Еще одна причина — обнаружить крупные, рентабельные месторождения со временем все сложнее. В общей сложности объем запасов в обнаруженных за 2016 год месторождений составляет всего 8,2 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Обычно от момента открытия месторождения да начала на нем добычи проходит около пяти лет. В связи с тем, что сейчас заметен явный кризис в нефтеразведки, американские производители сланцевой нефти могут обеспечить растущий рост на энергоносители, пишет Financial Times.

Кроме того, два самых крупных месторождения, которые были открыты в прошлом году, расположены в США. Одно на шельфе Аляски обнаружила компания Caelus Energy. Оно содержит около 4 млрд баррелей извлекаемой нефти. Другое открыла компания ConocoPhillips на материковой части Аляски с запасами 300 млн баррелей.

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