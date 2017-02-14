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Ярославские власти поменяли дорожную развязку на уборку снега

Экономика
Региональный бюджет снял с города деньги на финансирование Карабулинской развязки и добавил на уборку города
Уборка снега в Ярославле
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Уборка снега в Ярославле

Ярославль, 14 февраля 2017, 16:59 — REGNUM  Ярославль получит из бюджета Ярославской области 430 млн рублей на уборку и содержание дорог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области. 14 февраля Ярославская областная дума утвердила соответствующие изменения в региональный бюджет.

«Ранее по этой статье городу выделялось 130 миллионов рублей. В прошлом году Ярославль официально стал столицей Золотого кольца, и в том числе поэтому мы решили беспрецедентно увеличить объем средств на уборку областного центра. Кроме того, появилась возможность перекинуть около 160 миллионов рублей с расчета за проект Карабулинской развязки», — сообщил заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко.

Какова судьба проекта Карабулинской развязки, Ткаченко не пояснил. Субсидия носит разовый характер и рассчитана только на 2017 год. В ее рамках 80 млн рублей предназначены на вывоз снега с городских улиц. Ранее отдельной статьи на это не было.

«В настоящее время руководство города взяло на себя обязательство достроить за счет собственных средств два детских сада. У них сейчас нет финансирования на дорожную деятельность. И если бы мы не оказали помощь, то город был бы завален снегом», — сказал Виталий Ткаченко.

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