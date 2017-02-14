Курские аграрии за год потратили на технику 5 млрд рублей

Курск, , 16:58 — REGNUM Хозяйства Курской области в 2016 году закупили сельскохозяйственную технике на сумму около пять миллиардов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

За последние три года в обновление машинно-тракторного парка области аграрии вложили около 11,5 млрд рублей. Только в 2016 году было приобретено 280 новых тракторов, 205 зерно‑ и кормоуборочных комбайнов, а также ряд другой сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму около 5 млрд рублей. Эта сумма на 1,4 млрд рублей больше того, что аналогичные нужды потратили в 2015 году.

Председатель комитета АПК области Иван Горбачев заявил, что это дает возможность в большинстве сельхозпредприятий области проводить основные сезонные полевые работы в сжатые агротехнические сроки. Использование энергонасыщенных тракторов, производительных комбайнов, широкозахватных комбинированных агрегатов также направлено на решение еще одной важной задачи — экономии затрат на горюче-смазочные материалы.