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В бюджет Литвы поступает сверхприбыль

Экономика
Денег собирается больше, чем планировалось

Вильнюс, 14 февраля 2017, 16:58 — REGNUM  В январе 2017 года доходы госбюджета Литвы и бюджетов самоуправлений превысили план на 3% (20,7 млн евро), только один госбюджет получил на 1,2% (7,3 млн евро) больше доходов, чем планировалось. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 февраля, в Минфине Литвы со ссылкой на свои предварительные данные.

Фактические общие доходы бюджетов в январе составили 704,9 млн евро, а только госбюджета — 614,2 млн евро. По сравнению с январем 2016 года, доходов было получено соответственно на 90,1 млн евро и 68,9 млн евро больше.

Основные поступления в январе были от налога на добавленную стоимость — 433,5 млн евро, то есть на 2,1% (8,8 млн евро) больше, чем планировалось, и на 9,3% (37 млн евро) больше, чем в январе прошлого года.

Поступления от акцизных товаров в январе составили 107,8 млн евро — на 0,2% больше, чем прогнозировалось, а поступления от налога на прибыль составили 1,6 млн евро — на 39,6% меньше, чем планировалось.

Доходы от подоходного налога в госбюджет и муниципальные бюджеты в январе составили 94,7 млн евро — на 8,1% больше, чем прогнозировалось. Утвержденные доходы госбюджета 2017 года (без учета средств помощи ЕС) составляют 6,386 млрд евро, с учетом средств ЕС — 8,487 млрд евро.

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