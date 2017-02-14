Литовцы отказываются от наличных денег

Вильнюс, , 16:52 — REGNUM Согласно результатам опросов о платежных привычках жителей Литвы, в 2016 году респонденты, у которых есть счет в банке, чаще оплачивали различные услуги по интернету и немного реже — в платежных учреждениях, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 февраля, в Банке Литвы (Центробанк).

Другие платежные поручения почти все опрошенные выполняли через интернет, а не в отделениях банков и кредитных уний. В местах торговли жители немного реже рассчитывались наличными. «Согласно результатам новейших опросов, широко распространенные в современном мире электронные переводы медленно, но уверенно приобретают все большее значение и в нашей стране. Мы считаем, что произошедшие в последнее время в банках и кредитных униях изменения ценообразования в сфере платежных услуг — клиентам предложены различные корзинки услуг, среди которых — установленная Центробанком Литвы корзинка самых необходимых платежных услуг с ограниченной наценкой — позволят жителям воспользоваться всеми преимуществами электронных переводов и не ограничивать себя в их выполнении», — пояснил член правления Центробанка Литвы Марюс Юргилас.

По его словам, опрос жителей показал, что до того момента, когда еще облагалась налогом каждая платежная операция, треть всех респондентов, у которых есть счет в банке, не выполняли столько переводов, сколько им хотелось. Согласно результатам опроса, если бы платежные поручения в банках или кредитных униях были бесплатными, 35% респондентов, у которых есть счет в банке, выполняли бы больше переводов. Число респондентов, оплачивающих счета за услуги через интернет, выросло от 35% в 2015 году до 39% в 2016 году. Электронные переводы чаще выполняют жители крупных городов в возрасте 30−49 лет, а услугами платежных учреждений чаще пользуются сельские жители старше 50 лет. Число жителей, которые оплачивали счета в платежных учреждениях, сократилось от 42% в 2015 году до 40% 2016 году. В прошлом году 26% опрошенных жителей, у которых есть счет в банке, выполняли платежные поручения, из них 98% респондентов выполнили их через интернет.

Согласно результатам опроса, жители реже рассчитывались наличными в местах торговли или с другими лицами. В 2016 году 26% респондентов за день до опроса не пользовались наличными или платежной картой (в 2015 году — 22%), 44% рассчитывались только наличными (в 2015 году — 47%), 20% ‑ и наличными и платежной картой (в 2015 году — 21%), а 10% — только платежной картой (в 2015 году — 10%).

Понемногу меняется отношение и к платежным картам — жители, у которых есть платежные карты, больше склонны рассчитываться ими, им не хватает мест, где можно ими рассчитаться.

Центробанк Литвы, стремясь наблюдать и оценивать преобладающие на платежном рынке тенденции, происходящие перемены и платежные привычки жителей, в течение пяти лет подряд инициирует опрос жителей Литвы по платежным вопросам.