Пензенская область получит субсидии по 15 федеральным программам

В 2017 году

Пенза, , 16:43 — REGNUM В 2017 году Пензенская область примет участие в 15 госпрограммах РФ, по предварительной информации планируется привлечение средств федерального бюджета на уровне прошлого года — 16 млрд рублей. Такие данные предоставило Минэкономики региона, сообщает ИА REGNUM.

Основные направления поступлений средств федерального бюджета — это социальная политика и поддержка агропромышленного комплекса. Наиболее крупными из реализуемых федеральных государственных программ являются: «Государственная программа развития сельского хозяйства», которая позволит привлечь в область свыше 1,9 млрд рублей. на поддержку пензенских сельхозпроизводителей, расширить и увеличить производство сельскохозяйственной продукции.

Участие в госпрограмме «Развитие здравоохранения» привлечет в область около 96 млн рублей. федеральных средств на обеспечение населения области лекарственными средствами, оснащение медицинских учреждений оборудованием, оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

На развитие образования планируется поступление свыше 191,6 млн рублей из федерального бюджета, которые будут направлены на создание новых ученических мест и ремонт образовательных учреждений.

На реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы» из федерального бюджета в область поступят 702 млн рублей на строительство и реконструкцию автомобильных дорог.

На обеспечение жильем ветеранов по Госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» планируется поступление 184,4 млн рублей федеральных средств, отметили в Минэкономики области.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономики Пензенской области, в 2016 году из федерального бюджета по госпрограммам было привлечено более 16,3 млрд рублей.

«С участием федеральных средств было построено и реконструировано 73,7 км региональных и местных дорог, введено 4,6 тыс. кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской местности, реализован 41 проект местных инициатив, вовлечено в оборот 6,25 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий, отремонтированы 16 спортивных залов, расселено из ветхого и аварийного жилья 2,8 тыс. человек и многое другое», — уточнили в региональном Минэкономразвития.

Напомним, в 2017 году общий объем прогнозируемых доходов бюджета Пензенской области составит 43 млрд 433 млн рублей, расходов — 42 млрд 420,9 млн рублей. Госдолг региона составляет 21 млрд рублей.

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