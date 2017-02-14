В бюджет Архангельской области поступило 40,8 млрд. рублей налогов

Это на 4 процента меньше, чем в прошлом году

Архангельск, , 16:43 — REGNUM В 2016 году в бюджетную систему Российской Федерации от налогоплательщиков Архангельской области и Ненецкого автономного округа поступило 115 млрд. рублей. Налоговые доходы по области составили 53 млрд. рублей, по округу — 61,9 млрд. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФНС по Архангельской области и НАО.

Основная часть поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации обеспечена 4 налогами: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций и НДПИ. Их доля составила 91,2% (за 2015 год — 95,2 процента).

Налоговые органы обеспечили поступления в бюджетную систему РФ:

за счет уплаты текущих платежей — 69 млрд. рублей (за 2015 год — 57,6 млрд. рублей);

за счет проведения мероприятий налогового контроля — 1,4 млрд. рублей (2015 год — 1,2 млрд. рублей);

за счет погашения задолженности в результате взыскания в принудительном порядке — 4,4 млрд. рублей (2015 г. — 4,1 млрд. рублей).

В федеральный бюджет от налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах региона, поступило 20,8 млрд. рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. Основной причиной роста доходов федерального бюджета является увеличение поступлений по налогу на добычу нефти за счет увеличения ставки по налогу на добычу нефти, отмены льгот, роста объемов добычи нефти по ряду месторождений нефти, а также увеличения алмазоносности добываемой руды на месторождениях алмазов.

Удельный вес налогов, сборов и регулярных платежей за пользование недрами в общей сумме доходов консолидированного бюджета за 2016 год увеличился на 2,9 процентных пункта. Поступления по ним выросли на 32,9%.

В областной бюджет Архангельской области поступило 40,8 млрд. рублей, что на 4,4% меньше, чем за 2015 год. Доля доходов Ненецкого автономного округа в структуре доходов областного бюджета снизилась по сравнению с 2015 годом на 7,3 процентных пункта и составила 10,5%.

Основной причиной снижения удельного веса платежей Ненецкого автономного округа в доходах областного бюджета явилось снижение поступлений по налогу на прибыль организаций от ответственных участников консолидированных групп налогоплательщиков, а также при реализации соглашения о разделе продукции.

В окружной бюджет Ненецкого автономного округа поступило 8,7 млрд. рублей, что на 5,9% меньше, чем за 2015 год. Основной бюджетообразующий налог — налог на имущество организаций, объем поступлений которого составил 5,6 млрд. рублей (64,3%).

В бюджеты муниципальных образований области и округа за 12 месяцев мобилизовано 11,6 млрд. рублей, что выше уровня поступлений аналогичного периода прошлого года на 3,2% за счет роста поступлений по налогу на доходы физических лиц, который формирует 80% доходов бюджетов муниципальных образований.

В 2016 году задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по налогам в Архангельской области и Ненецком автономном округе уменьшилась на 45 млн. рублей и составила 5,5 млрд. рублей. При этом за последние 5 лет наблюдается тенденция снижения соотношения объема задолженности к объему поступлений налогов и сборов в бюджетную систему РФ на 9,7% пунктов.

Задолженность по налогам увеличилась в следующих отраслях:

транспортная отрасль — на 151,6 млн. рублей;

сфера операций с недвижимостью — на 141,6 млн. рублей;

производство и распределение электроэнергии, газы и воды — на 63,6 млн. рублей.

В 2016 году предприятия указанных отраслей экономики своевременно не уплатили в бюджет 356,8 млн. рублей. Всего совокупная задолженность по налогам у данной категории налогоплательщиков, с учетом задолженности прошлых лет, составляет 1,5 млрд. рублей.

Наибольшее снижении налоговой задолженности отмечено в сфере оптовой и розничной торговли. За 12 месяцев 2016 года долговые обязательства перед бюджетом у налогоплательщиков, осуществляющих данный вид деятельности, сократились более чем на 317 млн. рублей.

В результате проведения комплекса мер принудительного взыскания задолженности, в том числе за счет имущества должников, обеспечено поступление в бюджет более 5 млрд. рублей. С юридических лиц и индивидуальных предпринимателей взыскано 4,8 млрд. рублей, с граждан — 185,6 млн. рублей (имущественные налоги и НДФЛ).

По результатам контрольной работы в 2016 году налоговыми органами Архангельской области и Ненецкого автономного округа дополнительно начислено в бюджет 2,5 млрд. рублей. Из общей суммы доначислений уже поступило 1,37 млрд. рублей.

По сравнению с 2015 годом количество выездных налоговых проверок снизилось с 98 до 77. Одновременно выросла их эффективность: в прошлом году сумма доначислений в расчете на одну результативную выездную проверку составила 19,7 млн. рублей против 17,7 млн. рублей годом ранее.

В 2016 году по итогам контрольных мероприятий предотвращено необоснованное возмещение из бюджета НДС на сумму почти 288 млн. рублей, в том числе 231 млн. рублей — по итогам камеральных проверок, 57 млн. рублей — по итогам выездных проверок.

По результатам контрольной работы с января по декабрь прошлого года в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО направлен 44 материал на сумму неуплаченных налогов с учетом пеней и штрафов 807 млн. рублей, в том числе 34 материалов по результатам выездных налоговых проверок.

На основании материалов налоговых органов следственными органами возбуждено 35 уголовных дел по фактам мошенничества, фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, уклонения от уплаты налогов и сборов. Сумма возмещенного ущерба на стадии предварительного следствия составила 219,4 млн. рублей. За совершение налоговых преступлений в 2016 году осуждено 9 должностных лиц.