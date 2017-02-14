Госдуме предлагают упростить переоформление лицензии на торговлю алкоголем

Москва, , 16:43 — REGNUM С предприятий и организаций, занимающихся розничной продажей алкоголя, предлагается не взимать госпошлину за переоформление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в случае прекращения ими продаж в месте, указанном в лицензии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Татарии.

Сейчас в подобных случаях с юрлиц взимается госпошлина в размере 3500 рублей. По мнению авторов законопроекта, взимание госпошлины является необоснованным. «Необходимость такого переоформления может быть вызвана объективными обстоятельствами, например, принятием органом МСУ или органом госвласти субъекта РФ правового акта, ограничивающего или запрещающего розничную продажу алкогольной продукции на территории, прилегающей к торговому объекту, на который ранее была выдана лицензия, либо началом деятельности образовательной или медицинской организации в непосредственной близости от торгового объекта, в связи с чем деятельность по розничной продаже алкогольной продукции в таком объекте становится невозможной», — отмечают авторы законопроекта.

Взимание государственной пошлины за переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в связи с прекращением деятельности в торговом объекте, указанном в лицензии, нельзя признать экономически обоснованным, полагают депутаты Татарии. Законопроект направлен на снижение избыточных административных барьеров для субъектов предпринимательской деятельности в сфере розничной продажи алкогольной продукции, считают авторы законопроекта.