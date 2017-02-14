Депутат Госдумы Андрей Палкин оказался злостным налоговым неплательщиком

Его долги по налогам копились несколько лет

Архангельск, , 16:37 — REGNUM По состоянию на 10 февраля 2017 года задолженность по налогам у Андрея Палкина составляет около 148 млн. рублей. За депутатом Госдумы числятся долги перед федеральным бюджетом в размере 76,8 млн. рублей, перед бюджетом Архангельской области — в размере 46,9 млн. рублей, а также 24,3 млн. рублей — перед бюджетом г. Котласа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФНС по Архангельской области и НАО.

По информации налоговиков, обязательства возникли у Андрея Палкина не только в следствие продажи им имущества, а также по результатам выездной проверки (обоснованность требований в размере 25 млн. рублей подтверждена арбитражными судами первой и апелляционной инстанции), но и по доходам, полученным от предпринимательской деятельности в 2015—2016 годах.

Например, Андрей Васильевич самостоятельно отчитался о фактически полученных доходах в 2015 году, представив в инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ по сроку 30 апреля 2016 года. Однако в установленный срок (не позднее 15 июля 2016 года) деньги в бюджет в размере почти 50 млн. рублей НДФЛ так и не были перечислены.

«Кроме того, у Андрея Палкина, как гражданина, имеется задолженность по имущественным налогам в сумме 4,1 млн. рублей. Речь идет о налогах за 2015 год, сроки уплаты которых истекли 1 декабря 2016 года. Только по транспортному налогу задолженность превышает 3,4 млн. рублей, остальное — это долги по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц», — сообщает пресс-служба ведомства.

«В отношении депутата Госдумы, как и в отношении других неплательщиков, налоговыми органами применяется комплекс мер принудительного взыскания задолженности, предусмотренных действующим законодательством. Так, в его адрес неоднократно направлялись требования об уплате налогов, которые были проигнорированы Андреем Палкиным. Законные требования налоговой инспекции добровольно не исполнены», — подчеркнул руководитель ФНС по Архангельской области и НАО Сергей Родинов.

Котласским городским судом Архангельской области вынесены решения для взыскания долгов в порядке ст. 48 Налогового кодекса РФ за счет имущества должника и выданы исполнительные листы о наложении ареста на имущества, стоимостью 16,198 млн. рублей.

Отделом судебных приставов по городу Котласу и Котласскому району на основании исполнительных листов возбуждено исполнительное производство, приняты постановления о запрете на совершение действий по отчуждению оставшегося имущества. В свою очередь, налоговой инспекцией в соответствии со ст. 101 Налогового кодекса РФ приняты обеспечительные меры на запрет по отчуждению имущества на 31 млн. рублей.

В налоговой подчеркивают, что Палкину давались устные консультации по вопросу предоставления рассрочки по уплате налога, предусмотренной ст. 64 Налогового кодекса РФ, то есть вне рамок процедуры банкротства.

«Решение депутата Госдумы от Архангельской области Андрея Палкина обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом вызывает сожаление и определенную настороженность, поскольку Федеральный закон от 26.10.2002 № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает не только реструктуризацию долга, но и его возможное списание, что в конечном итоге может привести к серьезным потерям для бюджета», — замечают в ведомстве.

Отметим, что ранее депутат Госдумы 7 созыва от Архангельской области Андрей Палкин обратился в Арбитражный суд Архангельской области с просьбой о банкротстве. Рассмотрение дела решили отложить до 6 марта.

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