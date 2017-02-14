Ярославская область ждет новых денег от Газпрома

Ярославль, , 16:28 — REGNUM Правительство Ярославской области рассчитывает на значительные инвестиции в регион от сотрудничества с «Газпромом». Об этом на заседании Ярославской областной думы заявил заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе заседания депутаты попросили руководство региона подробнее рассказать о достигнутом с «Газпромом» соглашении. Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора области Дмитрий Миронов заявил о том, что компания инвестирует в программу газификации области 914 млн рублей. По словам зампреда регионального правительства, официально документы еще не подписаны. Один из депутатов спросил, почему в программу не вошел газопровод в Пошехонском районе, строительство которого было заморожено.

«Программа подписана со стороны Дмитрия Юрьевича (Миронова — прим. ИА REGNUM ), находится на подписании в ПАО «Газпром». Мы рассчитываем ее получить в подписанном виде либо на встрече Дмитрия Юрьевича с Алексеем Миллером, либо в рабочем порядке в течение 2 недель. Но это не окончательная программа. К сожалению, все заявки, которые у нас были от муниципальных районов, мы не смогли удовлетворить. Но если мы сумеем наладить платежную дисциплину и выйдем на 100−120% платежей в ежемесячном режиме за газ, то нам четко и однозначно сказали на уровне самых высоких должностных лиц в «Газпроме», что это не окончательная программа. Нам было сказано: покажите, что вы способны, и тогда мы будем заниматься, продолжать развитие Ярославской области. Это первый шаг», — сказал, выступая перед депутатами, заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко.

Кроме улучшения платежной дисциплины, Ярославской области необходимо вложить 92 млн рублей бюджетных денег в строительство внутрипоселковых газопроводов. Эти деньги будут выделены в марте.

По словам Виталия Ткаченко, в перспективе сотрудничества с Газпромом речь идет не только о газификации, но и о программах по строительству социальных объектов.

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