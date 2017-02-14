Вторник, 14 Февраля 2017 года
17:40:41 МСК

Ярославская область ждет новых денег от Газпрома

Экономика
Для этого нужно начать гасить долги
Газ
Иллюстрация: Pixabay.com
Газ

Ярославль, 14 февраля 2017, 16:28 — REGNUM  Правительство Ярославской области рассчитывает на значительные инвестиции в регион от сотрудничества с «Газпромом». Об этом на заседании Ярославской областной думы заявил заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе заседания депутаты попросили руководство региона подробнее рассказать о достигнутом с «Газпромом» соглашении. Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора области Дмитрий Миронов заявил о том, что компания инвестирует в программу газификации области 914 млн рублей. По словам зампреда регионального правительства, официально документы еще не подписаны. Один из депутатов спросил, почему в программу не вошел газопровод в Пошехонском районе, строительство которого было заморожено.

«Программа подписана со стороны Дмитрия Юрьевича (Миронова — прим. ИА REGNUM ), находится на подписании в ПАО «Газпром». Мы рассчитываем ее получить в подписанном виде либо на встрече Дмитрия Юрьевича с Алексеем Миллером, либо в рабочем порядке в течение 2 недель. Но это не окончательная программа. К сожалению, все заявки, которые у нас были от муниципальных районов, мы не смогли удовлетворить. Но если мы сумеем наладить платежную дисциплину и выйдем на 100−120% платежей в ежемесячном режиме за газ, то нам четко и однозначно сказали на уровне самых высоких должностных лиц в «Газпроме», что это не окончательная программа. Нам было сказано: покажите, что вы способны, и тогда мы будем заниматься, продолжать развитие Ярославской области. Это первый шаг», — сказал, выступая перед депутатами, заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко.

Кроме улучшения платежной дисциплины, Ярославской области необходимо вложить 92 млн рублей бюджетных денег в строительство внутрипоселковых газопроводов. Эти деньги будут выделены в марте.

По словам Виталия Ткаченко, в перспективе сотрудничества с Газпромом речь идет не только о газификации, но и о программах по строительству социальных объектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Газпром инвестирует в Ярославскую область почти миллиард рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Привлечение инвестиций в региональную экономику
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Теперь известно, как долго будет укрепляться рубль
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
14.02.17
Станислав СтремидловскийПочему Варшава вспоминает в Вильнюсе о Великом Княжестве Литовском
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
14.02.17
Станислав ТарасовКто желает превратить Афганистан в Ирак или Сирию
ВашингтонСША Афганский фактор Политика
NB!
14.02.17
Приём в школы Екатеринбурга: разлучили близнецов, не пустили инвалидов
ЕкатеринбургРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
14.02.17
В Госдуме предлагают освободить пенсионеров от уплаты всех налогов
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
14.02.17
В КПРФ экс-депутата Вороненкова прочат в губернаторы Одессы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
ЯроблЕИРЦ – золотой троянский конь для губернатора Миронова?
ЯрославльРоссия Регулирование в жилищно-коммунальной сфере Политика
NB!
14.02.17
«Люди перестали думать» — омбудсмен просит ограничить выдачу кредитов
ЕкатеринбургРоссия Потребительское кредитование Общество
NB!
14.02.17
Владимир Добрынин Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
14.02.17
«Отставка Майкла Флинна — провокация»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
14.02.17
Польский генерал: «Для Мачеревича смоленская трагедия – просто инструмент»
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
14.02.17
Передумали? На Колыме собираются вернуть льготы работающим ветеранам труда
МагаданМагаданская областьРоссия Социальные льготы ветеранам войны и труда Общество
NB!
14.02.17
Горящая «Башнефть», платный выезд, замуж в 15 лет: Башкирия за неделю
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
14.02.17
Губернатор Рязанской области ушел в отставку
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
Губернаторам предложили увольнять чиновников за взятки подчиненных
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
«Ростех» планирует подписать контракт на поставку С-400 в Индию в 2017 г
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
14.02.17
Пушков: Отставка Флинна — самая быстрая в истории США
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
Законопроект о принудительной конфискации внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Алёна Зеленина Порты: Литва не боится конкуренции с Калининградом
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
14.02.17
«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
ещё главное