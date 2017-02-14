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Скупка валюты Минфином не оказывает влияния на курс — Греф

Экономика
Нагрузка составит 0,3-0,5 процентных пункта
Валюта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валюта

Москва, 14 февраля 2017, 16:24 — REGNUM  Начавшиеся интервенции на валютном рынке Минфина не окажет серьезного влияния на валютный курс, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф.

«Если цена на нефть останется на сегодняшнем уровне, то объем покупки валюты может составить 20—22 млрд долларов. Мы не видим никакого существенного влияния на инфляцию и на курс валют», — заявил Греф.

При этом, по прогнозу финансовой организации, валютные интервенции могут дать нагрузку в 0,3—0,5 процентного пункта на инфляцию. Аналогичная нагрузка будет и на курс.

Официальный курс доллара на завтра составил 57,7388 рубля, а официальный курс евро на среду зафиксирован ЦБ на отметке в 61,2955 рубля.

Вместе с тем 3 февраля Минфин установил ежедневный объем покупки иностранной валюты на уровне 6,3 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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