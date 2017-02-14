Россия и Словения намерены увеличить турпоток между странами

Москва, , 16:15 — REGNUM Глава Ростуризма Олег Сафонов и министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец подписали «Программу совместных действий на период 2017—2018 гг. в области туризма между Федеральным агентством по туризму (Россия) и Словенской туристической организацией», сообщили в Ростуризме.

Согласно программе, в 2017—2018 гг. стороны будут содействовать увеличению туристского потока между Российской Федерацией и Республикой Словенией, вести совместную работу в части продвижения национального турпродукта, обмениваться информацией в области туризма.

Также планируется оказывать содействие взаимному участию российских и словенских туристских организаций в международных туристских выставках и иных профильных мероприятиях.

«Приоритетная задача развития сотрудничества Ростуризма с туристическими властями Словении заключается в том, чтобы российские граждане, заинтересовавшиеся предложениями этой страны в части горнолыжного, культурно-познавательного и других видов туризма, могли воспользоваться ими с максимальным комфортом и наилучшим сочетанием цены и качества», — отметил Сафонов.

Добавим, объем турпотоков между двумя странами на сегодняшний день невелик. По данным Росстата, количество граждан Словении, посетивших Россию за 9 месяцев 2016 года, составило 7289 человека, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Число российских граждан, посетивших Словению составило 12 тыс. 230, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Кремле состоялись российско-словенские переговоры президента России Владимира Путина и президента Республики Словении Борута Пахора. По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних документов.