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На реконструкцию набережной в Пензе выделят 100 млн рублей

Экономика
Из областного бюджета

Пенза, 14 февраля 2017, 16:05 — REGNUM  Первый этап капитального ремонта объектов левобережья в центре Пензы намечено осуществить до конца 2017 года. В настоящее время вопрос о финансировании реконструкции городской набережной прорабатывается в соответствии с поручением главы региона, сообщает ИА REGNUM.

Часть территории, предназначенной под реконструкцию, на данный момент подготовлена к проведению строительных работ — произведён демонтаж мощения из бетонной плитки на улице Урицкого, выполнены работы по установке наружных инвентарных лесов на обелиске Росток, осуществляется работы по демонтажу системы старых стеклянных полотен и металлических креплений. Проводится работа по обеспечению объекта капитального ремонта необходимыми строительными материалами.

Губернатор Иван Белозерцев заявил, что выделит на реконструкцию набережной в Пензе порядка 100 млн рублей. «Но при этом я должен увидеть адекватные усилия со стороны администрации города. В областном центре на сегодняшний день много проблем — надо обновлять фасады зданий, ремонтировать дороги, приводить в соответствие с современными требованиями архитектурный облик, благоустраивать внутриквартальные территории. Тем не менее, задача по модернизации набережной должна быть выполнена», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе проводятся работы по обновлению архитектурного облика городской территории вдоль реки Суры, разработана концепция развития набережной. Она включает план капитального ремонта, предполагает обновление имеющихся объектов — таких, как обелиск Росток, и создание новых — стелы с барельефом, рекреационных зон отдыха, променада, пешеходных дорожек, системы детских площадок, а также амфитеатра под открытым небом. Кроме того, для любителей спорта предусмотрена велороллерная дорожка.

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