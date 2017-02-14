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«Удмуртнефть» открыла два новых месторождения

Экономика
Успешности поискового и разведочного бурения способствовало применение современных методов сейсмических и геофизических исследований

Ижевск, 14 февраля 2017, 16:04 — REGNUM  ОАО «Удмуртнефть» (дочерняя структура компании «Роснефть») открыло два новых месторождения — Весеннее и Пихтовкинское, запасы которых составляют 0,6 млн тонн по категории С1 + С2 и 0,2 млн тонн по категории С1 соответственно. Открытия подтвердила экспертная комиссия ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых», сообщает пресс-служба «Роснефти».

Месторождение Весеннее открыто по результатам бурения поисковой скважины с дебитом 62 кубометров в сутки безводной нефти; Пихтовкинское открыто по результатам бурения поисковой скважины с дебитом 15 кубометров в сутки на Пихтовкинской структуре Шарканского лицензионного участка.

Кроме того, по результатам бурения эксплуатационных скважин на Шарканском месторождении впервые выявлена нефтеносность в башкирских отложениях, прирост запасов составил 0,5 млн тонн категории В1.

В компании отметили, что в 2017 году планируется бурение разведочной скважины на Шарканском месторождении и поисковой на Северо-Черепановской структуре Шарканского участка.

ОАО «Удмуртнефть» — крупнейшее нефтедобывающее предприятие на территории Удмуртии, работающее под управлением «Роснефти» и китайской Sinopec. На его долю приходится около 60% всей нефти, добываемой на территории республики.

«Удмуртнефть» ведет разведку и разработку 33 месторождений. С начала производственной деятельности в 1967 году накопленная добыча предприятия составила более 290 млн тонн нефти.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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