В Ленобласти изменится система распределения средств на ремонт дорог

Лишь 47% дорог в Ленобласти на сегодняшний день соответствуют нормативам

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:07 — REGNUM Новую методику распределения средств дорожного фонда Ленинградской области разработает комитет по дорожному хозяйству региона. Соответствующее поручения сделал сегодня, 14 февраля, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе встречи с депутатами областного парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

«По итогам 2016 года доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, у нас составила всего 47%. Каждый год мы, к сожалению, ухудшаем свою дорожную сеть. Это происходит из-за того, что мы каждый год недоремонтируем», — рассказал глава комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Юрий Запалатский.

Чиновник посетовал на неравномерное распределение бюджетных средств и их неполное освоение. Например, в то время, как объем финансирования ремонта сельских дорог в 2015 году составил 235 млн рублей (48,3 млн — федеральный бюджет, 186,5 млн рублей — областной), исполнен бюджет был чуть больше, чем на 1 млн рублей, что по отношению к выделенным средствам составило всего 0,8%.

В 2016 году финансирование составило 403 млн, включая 64 млн федеральных субсидий и 339 млн рублей областных средств. Исполнение — лишь 109 млн рублей, или 27%. В частности, по Приозерском району два года подряд идет практически нулевое исполнение бюджетных средств.

«Здесь Выборгский, Лодейнопольский районы, и в принципе всё. Проблема заключается в не совсем грамотном распределении средств: позднее заключение контрактов — сами себе создаем рамки, которые потом не выполняем», — пояснил Запалатский.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о необходимости принять свод правил, который позволит правительству пропорционально направлять средства на текущий и капитальный ремонт, организацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, равномерно выделять субсидии на ремонт дорог местного значения в муниципалитетах.

«Сделайте то, что я говорил предыдущему председателю комитета по дорожному хозяйству несколько лет подряд — возьмите и четко утвердите (даже законом) процентное распределение как средств дорожного фонда, так и порядок их использования», — обратился Дрозденко к главе дорожного комитета.

Глава региона предложил распределять бюджетные средства, например, в соответствии со следующей пропорцией: 45% средств — на содержание (текущий ремонт дорог, восстановление освещения, ремонт знаков и т.д.), 25% на текущий ремонт дорог, 15% — на реконструкцию и строительство (остальное должны привлекать федеральные средства), 10% — субсидии на муниципальные дороги, 5% — на безопасность (отбойники, установка новых знаков и т.д.)

«А не так, что в прошлом году перегиб был — 1 млрд 500 млн отдали на безопасность и забыли о ремонте дорог», — добавил Дрозденко.

«Ключевым показателем должна стать интенсивность движения транспортных средств по дорогам. Понятно, что в районах, близких к Санкт-Петербургу, нагрузка на дорожное полотно намного выше, следовательно, износ происходит быстрее. Поэтому в правилах должен быть заложен коэффициент, который будет это учитывать», — добавил губернатор.

Отметим, за два года в Ленинградской области введено в эксплуатацию после ремонта 370 км трасс регионального значения и 381 км муниципальных дорог. В 2017 году ремонт дорог регионального значения запланирован в Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Приозерском и Тихвинском районах Ленобласти.

На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2015 году было предусмотрено 10 млрд 096 млн рублей, в том числе на ремонт автомобильных дорог регионального значения — 2 млрд 437 млн рублей, что составляет 24% от всех запланированных расходов по программе.

Исполнение за 2015 год составило в целом по государственной программе — 7 млрд 748 млн рублей (76,7%), в том числе по ремонту автомобильных дорог — 2 млрд 330 млн рублей, что составляет 96% от плана.

Общий ввод дорог в эксплуатацию после ремонта составил 249,5 км (2,6% от общей протяженности региональных дорог). Наибольшая протяженность отремонтированных дорог пришлась на Выборгский район — 64,8 км (или 4,8% от общей протяженности региональных дорог в этом районе).

В 2016 году на мероприятия по развитию дорог Ленобласти было предусмотрено 11 млрд 303 млн рублей, в том числе на ремонт дорог регионального значения 1 млрд 815 млн, или 16% от всех средств. Исполнение за 2016 год составило 9 млрд 488,8 млн рублей (84%), в том числе по ремонту автомобильных дорог — 1 млрд 510,9 млн рублей (83% от планового задания).

Общий километраж введенных в эксплуатацию дорог составил 118,5 км (1,2% от общей протяженности). Наибольшая протяженность отремонтированных дорог пришлась на Сланцевский район — 22,4 км, или 5% от общей протяженности в районе.

Общая протяжённость сети автодорог дорог общего пользования регионального значения составляет 9 671,5 км. Протяженность дорог местного значения составляет 11 134,4 км.