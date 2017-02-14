КСП Севастополя выявила финансовые нарушения на 92,5 млрд рублей

При проведении государственных закупок в прошлом году обнаружены нарушения на сумму 251 млн рублей

Севастополь, , 15:59 — REGNUM Контрольно-счетная палата (КСП) Севастополя выявила финансовые нарушения в расходовании средств в 2016 году на сумму 92 млрд 500 млн рублей. Об этом 14 февраля в докладе об итогах деятельности в прошлом году сообщила председатель КСП Юлия Кокарева, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В ходе контрольных и экспертно — аналитических мероприятий выявлено нарушений на сумму 92 млрд 500 млн рублей», — завила председатель КСП.

«Из общей суммы нарушения в сфере управления и распоряжений госсобственности составили 138 млн 84 тыс. рублей; нарушения при проведении государственных закупок 251 млн 83 тыс. рублей», — перечислила Кокарева.

Всего же, по данным КСП, общая сумма проверенных бюджетных средств в 2016 году — 297 млрд 592 млн, из которых в рамках контрольных мероприятий проверены 623,7 млн рублей, а в рамках экспертно-аналитических — 296 млрд 938 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, КСП Севастополя выявила финансовые нарушения в расходовании средств из Резервного фонда правительства в период энергоблокады.

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