В Минэнерго РФ озвучили условия для поставок газа Киеву

Москва, , 15:52 — REGNUM Российская сторона готова осуществлять поставки газа на территорию Украины, для этого компания «Нафтогаз» должна обратиться к «Газпрому». Об этом 14 февраля сообщают «Известия».

"У нас есть действующий контракт с «Газпромом», в котором зафиксированы условия. Поставлять готовы, но для этого «Нафтогаз» должен обратиться к «Газпрому», — пояснили в пресс-службе Министерства энергетики РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 13 февраля запасы природного газа в газохранилищах Украины сократились до уровня 8,969 млрд кубометров. В сутки из 10 хранилищ отбирается 71 млн кубометров газа. Для того, чтобы полностью обеспечить потребителей, Киев использует природный газ отечественной добычи — 57 млн кубометров в сутки, импортированный из Европы — 47,8 млн кубометров в сутки, а также накопленный в газохранилищах. При этом за январь этого года из подземных хранилищ Украины было отобрано 2,1 млрд кубометров топлива.

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