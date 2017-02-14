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«Мы заинтересованы, чтобы в Смоленской области развивалась промышленность»

Экономика
Глава региона осмотрел производство завода «Юнипроф»

Смоленск, 14 февраля 2017, 15:47 — REGNUM  Смоленское предприятие «Юнипроф», специализирующееся на выпуске продукции под товарным знаком «Perfolux» (Швейцария), планирует расширять производство. С работой предприятия ознакомился губернатор Смоленской области Алексей Островский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 14 февраля.

Компания «Юнипроф» образована в 2011 году как производственно-торговое предприятие. Основной продукт, с которым она вышла на рынок строительных материалов — штукатурные профили из тонколистового металла. Также здесь оказываются услуги по продольной резке металла и изготовлению инструментальной оснастки. Деятельность компании ориентирована на обеспечение строительного рынка России, Белоруссии и Казахстана.

В 2013 году было построено новое здание завода. Современный производственно-складской комплекс площадью более 3 тысяч кв. м размещен в Смоленском районе. Здесь работают 80 человек, штат планируется увеличить. По итогам работы в 2016 году объем инвестиций в основной капитал составил свыше 21 млн рублей.

Генеральный директор ООО «Юнипроф» Юрий Борисов провел для главы региона экскурсию по предприятию и проинформировал о планах по расширению действующего производства: «Мы начинали с одной линии, изготавливающей профиль для светозащитных систем, а в данный момент у нас уже семь таких линий. Используем инновационные технологии по лазерной сварке, которая в России пока еще широко не применяется. Открыли для этих целей две линии, третья — в запуске, планируем оборудовать четвертую».

Специалисты на предприятии получают более 40 тыс. рублей, зарплата упаковщиков — около 25 тыс. Генеральный директор отметил, что, помимо выполнения основных социальных гарантий, предприятие заключило договор с транспортной компанией о доставке работников из других районов области: «У нас работают специалисты не только из Смоленска, но и из Монастырщинского, Ярцевского и других районов области».

В октябре прошлого года при содействии администрации региона компания смогла получить льготный кредит Фонда развития промышленности. Для реализации проекта «Импортозамещение продукции для жалюзи» выделено 50 миллионов рублей под 5% годовых. По словам Юрия Борисова, за счет заемных средств предприятие планирует увеличить долю российских производителей комплектующих для жалюзи на 70%. В настоящее время уже осуществляется строительство нового цеха по производству пластиковых комплектующих. При этом предполагается создать более 20 новых рабочих мест.

Кроме того, в 2016 году региональный департамент инвестиционного развития предоставил предприятию субсидию на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования. Юрий Борисов отдельно поблагодарил губернатора за помощь в развитии бизнеса.

«Радует, что вы создали, действительно, эффективное производство, увеличиваете налогооблагаемую базу, работаете над расширением ассортимента выпускаемой продукции, которая востребована на рынке, ориентированы на увеличение числа рабочих мест. Главное, коллектив доволен, в чем я сегодня получил возможность убедиться, пообщавшись с сотрудниками предприятия. Мы реально заинтересованы в том, чтобы в регионе развивалась промышленность, открывались новые предприятия», — подчеркнул Алексей Островский.

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