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Удержит ли Южный Урал атаки саранчи

Экономика
Комплекс мер против сельхозвредителей будет способствовать укреплению торговых связей, в основе которых товарооборот сельскохозяйственной продукции, надеются чиновники
Саранча
H. Krisp
Саранча

Челябинск, 14 февраля 2017, 15:44 — REGNUM  Южный Урал и Казахстан будут вместе бороться с саранчой. Запланированный комплекс мер будет направлен на защиту взаимовыгодного товарооборота сельхозпродукцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области по итогам международного совещания по борьбе с особо опасными вредителями, прошедшим в Челябинске.

Региональное правительство придает высокое значение сотрудничеству в сфере защиты сельскохозяйственной отрасли, так как большая часть товарооборота между Казахстаном и Челябинской областью является продукцией сельхозпроизводителей, заявляют чиновники. Соответственно, от безопасности в этой сфере зависит экономическое благополучие территорий.

«С Казахстаном у нас установлены плотные связи, о чем говорит значительный товарооборот — более двух миллиардов долларов. Большую часть в нем занимает сельскохозяйственная продукция», — сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Губернатор отметил, что заявленная тема совещания — борьба с саранчовыми вредителями — одинаково важна, как для Челябинской области, так и для граничащего с ней Казахстана. При этом совместные меры и системная работа всегда более эффективные.

Руководители двух профильных ведомств, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Пётр Чекмарёв и председатель комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе минсельхоза Республики Казахстан Ержан Айнабеков, рассказали о мерах по обеспечению фитосанитарного контроля и защиты в России и в Казахстане в 2016 году, а также поделились планами в этой сфере на 2017 год.

Как было отмечено в ходе совещания, в последние годы повреждений посевов саранчовыми не было, однако это отчасти результат мониторинга по отслеживанию миграции вредителей и своевременной химической обработки.

«В рамках соглашения проводятся ежегодные обследования в приграничных территориях, благодаря чему крупных миграций саранчовых не отмечается. В Казахстане выстроена вертикальная система службы защиты растений, начиная с районов до областного и республиканского уровня», — сообщил Ержан Айнабеков.

Министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков сообщил о принимаемых мерах в регионе. По его словам, с осени 2016 года количество зимующей саранчи снизилось по сравнению с осенью 2015 года в шесть раз. По этой причине в Челябинской области в 2017 году не ожидается существенного увеличения вредителей. При этом продолжится химическая обработка против саранчи, в 2017 году она будет проведена на площади в 86 тыс. гектар.

Отметим, ввиду актуальности темы борьбы с вредителями, в международном совещании принимали участие представители 10 российских регионов. Больше всех из субъектов РФ страдают Оренбургская область, Башкирия, Краснодарский край, Астраханская область и другие южные регионы. Россию как правило атакует саранча: марокканская, итальянская и перелетная азиатская, которую порой называют мигрирующей азиатской.

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Саранча
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