Центробанк: Годовая инфляция замедлилась до 5% в январе

Процесс снижения инфляции может быть замедлен при исчерпании сдерживающего влияния временных факторов

Москва, , 15:38 — REGNUM В январе 2017 года годовая инфляция в России замедлилась до 5%. Это соответствует прогнозам Банка России, говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария регулятора «Динамика потребительских цен».

Согласно прогнозной траектории ЦБ РФ, к концу текущего года величина годовой инфляции должна составить 4%. Отмечается, что низкая ценовая динамика в какой-то степени обусловлена действием временных факторов, в числе которых хороший урожай и укрепление национальной валюты.

Вместе с тем процесс снижения инфляции может быть замедлен при исчерпании сдерживающего влияния временных факторов. По данным Центробанка, проинфляционные риски связаны с сохранением инфляционных ожиданий на повышенном уровне.

«Отчасти завышенная оценка населением будущей инфляции объясняется удорожанием некоторых групп социально значимых товаров, в первую очередь молочной продукции. Рост цен на нее остался повышенным, хотя и стабилизировался, отражая динамику мировых цен», — говорится в материалах регулятора.