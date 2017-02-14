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Топливо вместо спирта: Спиртозаводы в Северной Осетии перепрофилируют

Экономика
Вместо этилового спирта они будут выпускать биоэтанол

Владикавказ, 14 февраля 2017, 15:33 — REGNUM  На заводах Северной Осетии могут начать производить современное топливо — биоэтанол. Под его выпуск могут перепрофилировать простаивающие спиртозаводы. Об этом на совещании с участием вице-премьера правительства РФ Александра Хлопонина заявил глава республики Вячеслав Битаров.

По его словам, в Северной Осетии и других регионах СКФО без работы остаются немало предприятий, ранее выпускающих этиловый спирт. Все они оснащены современным оборудованием, и их можно использовать по-новому — перевести на производство топлива на растительной основе — биоэтанола. Таким образом, будет решена задача не только по выпуску топлива, но и по созданию новых рабочих мест.

Как отметил Битаров, биоэтанол — востребованный продукт, однако в настоящее время нет закрепленной законодательной базы для его производства. С просьбой урегулировать этот вопрос с правовой точки зрения руководитель Северной Осетии обратился к Александру Хлопонину.

Вице-премьер дал поручение Минфину РФ ускорить межведомственное согласование законопроекта об альтернативных видах топлива, под действие которого подпадает биоэтанол, для внесения в Госдуму.

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В Северной Осетии идет процесс легализации предприятий, производящих алкоголь

Как сообщало ИА REGNUM, три года назад в Северной Осетии шесть предприятий имели лицензии на производство, поставку и хранение этилового спирта, и четыре на законных основаниях занимались производством и поставками алкогольной продукции. Однако большая часть этого бизнеса находилась в тени. Власти региона вели борьбу за вывод производств из тени и получение доходов в бюджет от акцизов на алкогольную продукцию.

В прошлом году в связи с отравлением нескольких десятков человек в Иркутской области метиловым спиртом, из которого был изготовлен «Боярышник», были проверены все заводы в Северной Осетии, занимающиеся производством парфюмерно-косметической продукции. Однако метанола или других вредных веществ обнаружено не было.

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