В «Нафтогазе» объявили о газовых закупках под гарантии Всемирного банка

Киев, , 15:02 — REGNUM

Украинская госкомпания НАК «Нафтогаз Украины» начала импорт природного газа на деньги, привлечённые под гарантии Всемирного банка (США). Об этом сообщил президент компании Андрей Коболев, передаёт RT.

По словам главы «Нафтогаза», речь идёт о кредите в $500 млн. Никаких подробностей Кобелев не уточнил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря украинская госкомпания заключила соглашение с кредитными организациями Citi и Deutsche Bank о привлечении средств под гарантию Всемирного банка на закупку газа.

Как сообщали в Нафтогазе, кредитная линия обеспечивается гарантией Всемирного банка. При этом гарантию банка обеспечивает государственная гарантия.

Кредитная линия будет действовать в течение четырёх лет: два года деньги будут выделятся на газовый импорт, а вторые два года — на погашение кредита. При этом Киев может воспользоваться этими средствами для закупки газа как на западе, так и на востоке.

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