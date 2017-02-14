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Большегрузам запретят ездить весной и летом по самарским дорогам

Экономика
Распорядилось правительство Самарской области
Грузовики
Иллюстрация: Pixabay.com
Грузовики

Самара, 14 февраля 2017, 15:00 — REGNUM  Для сохранности автодорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями — в весенний и летний периоды — постановлением правительства Самарской области вводится временное ограничение движения, сообщает ИА REGNUM.

С 1 апреля по 30 апреля 2017 года вводится запрет для транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7 тонн, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.

С 20 мая по 31 августа 2017 года для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области с асфальтобетонным покрытием, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории РФ, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Временные ограничения движения в весенний и летний периоды не распространяется на международные перевозки грузов, на пассажирские автобусные перевозки, на перевозки продуктов, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов и некоторые другие виды перевозок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Самарский регион вошел в число 34 субъектов РФ, получивших федеральное финансирование проекта «Безопасные дороги». Постановлением правительство РФ в 2017 году распределены межбюджетные трансферты на реализацию приоритетного проекта «Безопасные дороги» в объёме 30 млрд рублей, из них Самарская область получит 1 млрд 837,5 млн рублей.

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Напомним, в 2017—2019 годах объём бюджетных вложений в развитие транспортной системы Самарской области увеличится на 41,4 млрд рублей. На содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2017 году предусматривается 2,8 млрд рублей, в 2018 году — 2,9 млрд, в 2019 году — 2,8 млрд. Такие цифры озвучены на заседании в региональном правительстве.

Распоряжением правительства РФ в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» Самарской области выделена субсидия в размере 15 млн 231,4 тыс. рублей на строительство и реконструкцию автодорог к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов и к объектам производства и переработки сельхозпродукции.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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