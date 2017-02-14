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Узбекская таможня в 2016 г. пресекла незаконный ввоз лекарств на $730 тыс

Экономика
Узбекистан намерен до конца 2017 года довести долю медицинских препаратов местного производства на рынке до 70%
Таблетки
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Таблетки

Ташкент, 14 февраля 2017, 14:56 — REGNUM  Сотрудники таможни СТК «Ташкент-Аэро» изъяли в 2016 году медикаментов на сумму более 2,4 миллиарда сумов (около 730 тысяч долларов). Все лекарства были обнаружены в ходе таможенного досмотра прибывающих международных авиарейсов, сообщает пресс-служба Гостаможенного комитета (ГТК) республики.

По данным Госкомитета, наиболее популярными у контрабандистов лекарствами являются психотропные препараты, транквилизаторы, лекарства для терапии онкологии, а также средства и материалы протезирования.

«В 2016 году сотрудниками специализированного таможенного комплекса «Ташкент-Аэро» совместно с представителями правоохранительных органов было выявлено более 130 фактов нарушения закона и пресечен незаконный ввоз лекарственных средств и изделий медицинского назначения на общую сумму более 2,4 миллиарда сумов», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ГТК сообщает, что в 2015 году объем медикаментов, ввезенных на таможенную территорию Узбекистана контрабандным путем, составил около 900 тысяч долларов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан намерен до конца 2017 года довести долю медицинских препаратов местного производства на внутреннем рынке до 70%.

Для этого в стране будут запущены 33 крупных фармацевтических предприятия.

В настоящее время в Узбекистане производятся лекарственные препараты и медицинские изделия свыше 2000 наименований на 140 предприятиях.

В 2016 году за счет импортозамещения лекарственных средств было сэкономлено 700 миллионов долларов, при этом местные препараты продаются в среднем в два раза дешевле импортных аналогов.

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