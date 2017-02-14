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Российский еВay начнет взимать с продавцов «налог на Google»

Экономика
На индивидуальных предпринимателей, пользующихся площадкой, налог распространяться не будет
Логотип еВay
Иллюстрация: Tweaktown.com
Логотип еВay

Москва, 14 февраля 2017, 14:50 — REGNUM  Американская компания еВay, предоставляющая услуги в сфере онлайн-аукционов и онлайн-магазинов, с 23 февраля вводит так называемый «налог на Google» для российских продавцов. Об этом 14 февраля сообщил журналистам глава российского офиса еВay Илья Кретов.

По его словам, до этого срока еВay будет покрывать «налог на Google» за собственный счет. «И с 23 февраля еВay вводит НДС в состав своих счетов на наши услуги для российских экспортеров», — отметил он.

Кретов пояснил, что на индивидуальных предпринимателей, пользующихся площадкой eBay, налог распространяться не будет. Налог в размере 18% будет удерживаться с физических лиц. Однако количество продавцов, являющихся физлицами, в компании не уточняют.

Напомним, 1 января в России вступил в силу закон, вводящий налог на добавленную стоимость в отношении электронных услуг иностранных интернет-компаний, известный как «налог на Google». Налог удерживается при продаже зарубежными компаниями российским клиентам контента, софта, прав доступа к базам данных.

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